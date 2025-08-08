Vlasnik dobitnog listića, koji je uplaćen u Kranju na adresi Cesta Staneta Žagarja 69 u maju ove godine, milione može podići samo do 21. avgusta 2025. godine, piše "24ur".

Dobitni listić 42. kola Eurodžekpota odigran je s kombinacijom brojeva 11, 17, 19, 33, 40 i dodatnim brojevima 7 i 12.

Međutim, ako se dobitak ne zatraži u roku od 90 dana od izvlačenja, iznos će biti vraćen u fond Eurodžekpota, kako nalažu pravila ove igre. Foto: Profimedia

U slučaju isplate, najnoviji slovenački milioner biće bogatiji za 31.742.801,29 evra, a opština njegovog stalnog boravka dobiće 5.601.670,81 evra.

Poslednji veliki iznos koji niko nije preuzeo bio je vredan 1.307.522,30 evra. Nakon neuspešne potrage za dobitnikom, slovenačka lutrija je iznos vratila u igru Loto.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: