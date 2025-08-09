Daleko od teniskih terena i bračnih drama, Ana je fanovima pokazala da se potpuno prepustila novim avanturama - i to u najboljem društvu. Na Instagramu je podelila snimak sa letovanja gde sa svojom kumom, bivšom plivačicom Miroslavom Najdanovski uživa u sjajnom provodu.

Dve sportske dive su u elegantnim kombinacijama snimile zabavan video.

- Izvinite što kasnimo, Minja je isprobavala odevne kombinacije - napisala je Ivanovićeva uz snimak.

Ana je plenila pažnju svojim izgledom, a fanovi su je zatrpali komentarima:

"Ana, nikad lepša!", "Prava inspiracija nakon svega", "Živi život punim plućima!".

Očigledno je da su druženje i iskreni smeh najbolji lek, a Ana i Minja to dokazuju na najbolji mogući način.

Podsetimo, pre nekoliko nedelja Ana i Bastijan su i zvanično stavili tačku na brak koji je trajao devet godina.

Ubrzo posle glasina o razvodu, nemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom na letovanju u Grčkoj (te fotografije pogledajte na OVOM linku).

(Kurir)

BONUS VIDEO: