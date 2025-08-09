Daleko od teniskih terena i bračnih drama, Ana je fanovima pokazala da se potpuno prepustila novim avanturama - i to u najboljem društvu. Na Instagramu je podelila snimak sa letovanja gde sa svojom kumom, bivšom plivačicom Miroslavom Najdanovski uživa u sjajnom provodu.

Dve sportske dive su u elegantnim kombinacijama snimile zabavan video.

 

 

- Izvinite što kasnimo, Minja je isprobavala odevne kombinacije - napisala je Ivanovićeva uz snimak.

Pročitajte još

"NAJBOLJI TATA": Švajni slavi rođendan, sinovi mu dali poklon

"NAJBOLJI TATA": Švajni slavi rođendan, sinovi mu dali poklon

20:10

KO JE BUGARKA SILVA? Još uvek udata, sa ljubavnikom na sudu

KO JE BUGARKA SILVA? Još uvek udata, sa ljubavnikom na sudu

08:26

"Lekari mu dali morfijum, tako je umro - nije osetio ništa"

"Lekari mu dali morfijum, tako je umro - nije osetio ništa"

11:03

Nataša Ninković dala otkaz u Narodnom pozorištu, evo gde ide

Nataša Ninković dala otkaz u Narodnom pozorištu, evo gde ide

10:41

Ana je plenila pažnju svojim izgledom, a fanovi su je zatrpali komentarima:

"Ana, nikad lepša!", "Prava inspiracija nakon svega", "Živi život punim plućima!".

 

 

Očigledno je da su druženje i iskreni smeh najbolji lek, a Ana i Minja to dokazuju na najbolji mogući način.

Podsetimo, pre nekoliko nedelja Ana i Bastijan su i zvanično stavili tačku na brak koji je trajao devet godina.

Ubrzo posle glasina o razvodu, nemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom na letovanju u Grčkoj (te fotografije pogledajte na OVOM linku).

(Kurir)

NIKOLA JOKIĆ JE OVO APSOLUTNO ZASLUŽIO: NBA liga donela odluku koja će obradovati navijače
Sport

NIKOLA JOKIĆ JE OVO APSOLUTNO ZASLUŽIO: NBA liga donela odluku koja će obradovati navijače

TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA
Sport

TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA

BONUS VIDEO:

#Ana Ivanović #teniserka Ana Ivanović #Ana Ivanović kuma #kuma Ane Ivanović #Ana Ivanović vesti #Miroslava Najdanovski #plivačica Miroslava Najdanovski #Miroslava Najdanovski Instagram #Miroslava Najdanovski fotografije #Ana Ivanović instagram #Ana Ivanović fotografije
Komentari 0
БОМБА! Партизан довео фудбалера Наполија

BOMBA! Partizan doveo fudbalera Napolija