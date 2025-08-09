Fudbalera Crvene zvezde Marka Arnautovića je pogodila vest o smrti čuvenog Lea Vindtnera.

Leo Vindtner je preminuo iznenada, tokom planinarenja na planini Traunštajn u Austriji.

Foto: M. Vukadinović

 

 

Šef lokalne gorske službe spasavanja Štefan Oberkalmštajner je potvrdio da se nesreća dogodila dok je Vindtner šetao u prirodi, što je nešto što je voleo čitavog života.

Vindtner je preminuo tri nedelje pre 75. rođendana.

On je proglašen za počasnog predsednika Fudbalskog saveza Austrije koji je vodio od 2009. do 2021. godine.

Tokom njegovog boravka na čelu FS Austrije angažovan je Marsel Koler za selektora, a pod njegovim vođstvom je Austrija ostvarila istorijski plasman na Evropsko prvenstvo 2016. godine.

Marko Arnautović je veliku većinu svojih utakmica od ukupno 125 nastupa za nacionalni tim odigrao dok je Vindtner bio na čelu saveza.

Na društvenoj mreži Instagram Arnautović je podelio objavu sa naloga FS Austrije i fotografiju na kojoj se nalaze on i Leo Vindtner.

- Zbogom Leo, počivaj u miru - piše u objavi.

