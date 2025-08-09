Kuća u kojoj je Vesna Zmijanac provela detinjstvo u selu Kovači u blizini Kraljeva danas stoji napuštena, oronula, obrasla u korov, a prag zarastao u travu i tišinu. Ipak, taj prostor nije zaboravljen. Meštani Kovača veruju da upravo tu leži deo njihove istorije i predlažu da se Vesnina kuća obnovi u znak zahvalnosti i poštovanja.

U kraj u kojem je Vesna provela prve godine života, svi rado žele da pričaju o njoj, hvale je, vole i cene. Čovek koji živi u blizini Vesnine kuće ispričao je za "Kurir" da su stanovnici Kovača rešili da se oduže Zmijančevoj. Foto: Novosti/P. Mitić

- Ta kuća je deo sela, deo nas. Vesna je mnogo uradila za ovo mesto, a mi sada osećamo da je red da joj to i simbolično vratimo. Pokrenućemo peticiju da se kuća obnovi. Ne mora da živi tu, ali neka stoji kao znak da nije sve otišlo s vremenom - kaže jedan od meštana.

U istom dvorištu, odmah pored urušene kuće, i dalje žive Vesnini rođaci. A kada Vesna dođe, to bude tiho, bez pompe, bez bliceva.

Iako kuća nije obnavljana, Vesna nije zaboravila svoje Kovače, kažu meštani. Ona ih je mnogo zadužila svojevremeno. Bez ijedne izjave za medije, bez objava, donirala je znatna sredstva svom rodnom kraju. Foto: ATA images/A. Ahel

- Zahvaljujući Vesni, asfaltiran je deo puta kroz selo, obnovljen je dom zdravlja, koji godinama nije imao uslova za rad, a napravljen je i vrtić za decu. Nije tražila ni zahvalnicu, ni ploču, ni da se išta objavi - priča gospodin koji je insistirao na anonimnosti, a koji veoma ceni pevačicin lik i delo.

U Kovačima kažu: "Vesna nikada nije zaboravila odakle je potekla."

- Za nas je ona uvek naša Vesna. Zvezda, ali i žena iz naroda. Dolazi kad niko ne zna, bez kamera. A to najviše govori o njoj. Bilo bi lepo da ovde dođe i Nikolija s decom. Sve ih pratimo putem novina i televizije - priča baka Milena.

(Kurir)

BONUS VIDEO: