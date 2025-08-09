Hajdi Klum (52) je ponovo dokazala zašto je i dalje jedna od najseksepilnijih žena na svetu kada je pozirala za potrebe naslovnice jednog magazina potpuno gola, ostavljajući bez daha svoje obožavatelje.

Na fotografiji leži na drvenoj površini, preplanule kože i razbarušene kose, a prirodna pozadina s morem i zelenilom savršeno se uklopila u senzualnu atmosferu fotografije.

Slavna manekenka i TV voditeljka, koja već decenijama oduševljava modni svet, poznata je po tome da ponosno ističe svoju figuru i ruši stereotipe o starenju u modnoj industriji. Sudeći po reakcijama obožavatelja, Hajdi je još jednom potvrdila da su godine za nju samo broj.

Brak sa 16 godina mlađim muškarcem je održava mladom

Hajdi Klum je krajnje fascinirana svojim suprugom Tomom Kaulicom, a pogotovo njegovom energijom u spavaćoj sobi, za koju kaže da je održava mladom.

"Nemam više bolove u leđima i kolenima, a imam svog muža", rekla je Hajdi nedavno za Tajms i dodala da je srećna jer je konačno ponašla osobu koja može da joj parira u krevetu.

Foto: Profimedia, Instagram/heidiklum

 

 

Pošto je njen suprug dosta mlađi od nje, mnogi mediji nazivaju ga "boy toy" iliti muška igračka. Međutim, Hajdi tvrdi da razlika u godinama uopšte "ne ugrožava" njihov odnos, naprotiv.

NJihova priča traje već godinama – ali strasti ne manjka

Hajdi i Tom zajedno su od 2018. godine, a venčali su se u tajnosti 2019. NJihova ljubav često je u centru pažnje zbog razlike u godinama – Tom je 16 godina mlađi – ali ako je suditi po njihovim objavama, funkcionišu kao savršen tandem bez obzira na brojke.

Pre nego što je uplovila u vezu s muzičarem, Hajdi je bila u braku sa pevačem Silom, s kojim ima četvoro dece – od kojih je najstarija ćerka Leni već kročila u svet modelinga.

