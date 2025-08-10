"Venčanje veka" slavnog milijardera DŽefa Bezosa i Loren Sančes danima je bila tema svih medija. Procenjuje se da su za svadbu u Veneciji potrošili oko 50 miliona evra, a da je jelovnik na centralnoj ceremoniji u petak koštao hiljadu evra po osobi.

Foto: Profimedia

 

 

Italijanski mediji ovih dana objavili su i da je Bezos ostavio veliku napojnicu kada je odlazio iz luksuznog hotela u Veneciji. Kako navodi La Republika, osoblju je ostavio napojnicu od čak 45.000 evra, ali hotel tu informaciju nije ni potvrdio ni demantovao.

Ranije su strani mediji pisali kako se par posebno potrudio za svoje goste, kojih je bilo oko 200. "Vogue" je pisao da je svakog u hotelskoj sobi dočekala vrećica sa venecijanskim delikatesima. Kasnije su navodno dobili i papuče lokalnog brenda "Vibi Venecija".

 

Foto: Profimedia

 

 

Podsetimo, milijarder se u fatalnu Loren zaljubio dok je bio u braku sa Mekenzi Skot, s kojom ima četvoro dece. U to vreme, Sančes je bila udata za Patrika Vajtisela.

Tada je njihov ljubavni četvorougao izazvao prave medijske skandale. DŽef i Loren su se tajno viđali iza leđa svojih bračnih partnera, a navodno su se upoznali preko njenog tadašnjeg muža. Verili su se 2023. godine, nakon gotovo pet godina veze.

(Kurir)

