Kraljica Maksima od Holandije je od 2002. u braku s današnjim kraljem Vilemom-Aleksanderom, a tokom više od dve decenije života u zemlji čija je kraljica postala je miljenica holandske javnosti, pa ankete pokazuju da je popularnija i od samog kralja.

Ona uživa veliko poštovanje širom Evrope i sveta i jedna je od članica kraljevskih porodica koje viđamo najčešće, dok obavlja svoje brojne kraljevske dužnosti, a jedna je od retkih koje u svojoj biografiji nemaju skandale. Foto: Profimedia

Pre udaje za budućeg holandskog kralja, Maksima je bila uspešna žena koju je posao doveo u Ameriku iz rodne Argentine, nije imala preterano dinamičan ljubavni život... ali kad je otkriveno da je ona nova devojka Vilema-Aleksandera nije uspela da pobegne od kontroverzi.

Kraljica Holandije je, naime, rođena u Buenos Ajresu kao Maksima Zoregijeta, ćerka Horhea Zoregijete, argentinskog političara koji je bio u Vladi tokom diktatorskog režima generala Horhea Rafaela Videle.

I čim su holandski mediji saznali za vezu Vilema-Aleksandera, tada prestolonaslednika i princa od Oranja, poreklo plavokose Argentinke bilo je veliki problem. Foto: Profimedia

Uloga oca kralja Maksime u diktatorskom režimu u Argentini

Vest o njihovoj ljubavi i planovima za venčanje izazvala je veliku kontroverzu u Holandiji zbog umešanosti Maksiminog oca u Videlinu strahovladu. Zoregijetin mandat u Ministarstvu poljoprivrede je trajao od 1979. do 1981, u kasnijim fazama Prljavog rata, perioda represije u kojem je oko 30.000 ljudi ubijeno ili je nestalo.

Na zahtev Staleške skupštine Nizozemlja, holandski profesor latinoameričkih studija Mihel Baud sproveo je istragu o učešću Maksiminog oca u Prljavom ratu. Zoregijeta je tvrdio da, kao civil, nije bio ni svestan Prljavog rata za vreme svog ministarskog mandata.

Baud je utvrdio da on zaista nije bio direktno umešan ni u jedan od brojnih zločina koji su se dogodili u periodu Videline diktature, ali je zaključio da je on sigurno bio svestan da se oni dešavaju. Foto: Profimedia

Venčanje bez nevestinog oca

Kada je došlo do trenutka da se planira venčanje, tadašnji premijer Vim Kok je rekao da nevestin otac ne može da mu prisustvuje zbog svoje prošlosti. Vilem-Aleksander je bio besan i zatražio je da mu se to da napismeno, u vidu naredbe. NJegova majka kraljica Beatriks navodno je bila zahvalna Koku jer se umešao je bi "posledice bile neizmerne".

Na kraju Zoregijeta nije prisustvovao venčanju njegove ćerke i holandskog princa, a čim je on izjavio da je spreman da se skloni s puta, Holandija je odobrila da se prestolonaslednik oženi. Foto: Profimedia

Od kontroverzne do obožavane

U svakom slučaju, javnost je donekle umirena, a nakon što se Maksima udala za prestolonaslednika njena popularnost je rasla iz godine u godinu. Od 2024. ona je, prema istraživanjima, najomiljenija članica holandske kraljevske porodice.

Holandski kraljevski par, inače, ima tri ćerke: prestolonaslednicu princezu Katarinu-Amaliju, princezu Aleksiju i princezu Arijanu.

