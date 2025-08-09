- Obaveštajac nikada ne može biti bivši - kaže ruska poslovica, a Vladimir Putin je, po svemu sudeći, živi primer da je ona istinita.

On je od 1975-1991. godine bio agent KGB-a. On ne priča mnogo o svojoj karijeri u KGB-u, niti o godinama koje je proveo u Drezdenu (1985-1989) kao agent u Istočnoj Nemačkoj. Gotovo ništa se ne zna o operacijama u kojima je on učestvovao kao agent spoljne obaveštajne službe. Pa ipak, pojedini podaci su poznati, a sajt "Ruska reč" ih je objavio u svom tekstu. Foto: Profimedia

"Prilično rutinski posao"

Putin je bio dosta mlad agent (33 godine) kada ga je rukovodstvo KGB-a uputilo u Istočnu Nemačku. Tada je već bio oženjen (sada već bivšom suprugom) LJudmilom i imao je jedno dete – ćerku Mariju (mlađa ćerka Jekaterina je rođena u Drezdenu 1986). Po završetku obuke u Akademiji spoljne obaveštajne službe u Moskvi Putin je mogao da bira (s obzirom da je govorio nemački) hoće li čekati nekoliko godina da ga upute u Zapadnu Nemačku ili će odmah otići u Istočnu Nemačku. On je izabrao ovo drugo.

U knjizi intervjua sa prvim čovekom Rusije Putin govori o tome kako su agenti KGB-a bili zainteresovani za prikupljanje svih informacija vezanih za strateškog protivnika, misleći pri tome na NATO. Ruski predsednik je skromno okarakterisao svoj rad kao „prilično rutinski posao“ i naveo svoje tadašnje aktivnosti: regrutovanje informanata, prikupljanje podataka i njihovo prosleđivanje u Moskvu.

Foto: Profimedia

U intervjuu za državnu televiziju „Rossiя 24“ 2017. godine Putin je rekao da je sav njegov posao u spoljnoj obaveštajnoj službi bio tesno povezan sa tajnim agentima. S obzirom da je sam Putin bio legalni agent KGB-a, to znači da je on komunicirao sa ilegalnim rezidentima i pomagao im da ostanu u vezi „sa centrom“.

Stiče se utisak da sada Putin kao predsednik priča o periodu provedenom u Nemačkoj kao o nečemu što mu je ostalo u lepom sećanju, i da ne zaboravlja svoje stare kolege. Na primer, on je 2017. godine lično posetio svog bivšeg šefa Lazara Mojsejeva, nekadašnjeg predstavnika KGB-a u Službi državne bezbednosti Istočne Nemačke, i čestitao mu 90. rođendan.

Pivo i komšije iz Štazija

Putinova (sada bivša) žena LJudmila je u intervjuu rekla da je njihova porodica bila oduševljena nemačkom čistoćom i organizovanošću. Što se samog Putina tiče, on je priznao da je u Nemačkoj dobio 12 kilograma zahvaljujući nemačkom pivu koje je konzumirao dok se odmarao posle napornog radnog dana u KGB-u. Po povratku u Rusiju je izgubio suvišne kilograme, možda zato što rusko pivo tokom 1990-ih nije bilo toliko dobro. Foto: Profimedia

Po LJudmilinim rečima, oni su organizovali porodične ručkove na koje su pozivali i Putinove kolege i Nemce. Tamo je, naravno, bilo i nekoliko agenata Štazija, jer su SSSR i Istočna Nemačka bili saveznici, a pripadnici istočnonemačke tajne policije su živeli u Putinovom komšiluku.

Ruski lider kaže da njegova porodica nije živela luksuzno. Uspeli su samo da uštede novac za automobil, koji je u socijalističkim zemljama u to vreme bio retkost. LJudmila je u intervjuu izjavila da je stekla utisak da agenti Štazija imaju veće plate od agenata KGB-a.

Putin i gomila razjarenih Nemaca

Međutim, Štazi je loše prošao 1989. godine kada je pao Berlinski zid i počelo ujedinjenje Nemačke. Putin je 5. decembra 1989. godine video kako gomila razjarenih građana juriša na zgradu nemačke državne bezbednosti, koja se nalazila u istoj ulici kao i sedište KGB-a, i shvatio je da će i njegov štab biti napadnut. Pokušao je da uspostavi kontakt sa upravom KGB-a u Moskvi, ali mu niko nije odgovarao na poziv. Tada je Putin samostalno povukao odlučan potez. Foto: Profimedia

Zigfrid Danat, koji je bio u toj gomili, seća se kako je ruski oficir izašao iz zgrade i prišao zatvorenoj kapiji. Rekao je okupljenoj gomili da se ljudi moraju odmaći od objekta jer je to bila sovjetska teritorija i naoružano obezbeđenje je bilo spremno da zapuca ukoliko neko provali unutra. Danat kaže da je taj pripadnik KGB-a bio učtiv i dobro je govorio nemački. Te reči su umirile gomilu (niko nije želeo krvoproliće) i svi su ostavili sedište KGB-a na miru.

Vladimir Putin (a on je bio taj oficir) nije imao mnogo vremena da uživa u trijumfu. Za nekoliko dana su on i njegove kolege uništili sav materijal vezan za aktivnost KGB-a u Istočnoj Nemačkoj. Najvredniji dokumenti su poslati u Moskvu, a sve ostalo je spaljeno. „Palili smo ih danonoćno“, rekao je Putin. „Toliko smo papira spalili da se rerna pokvarila“. Ubrzo zatim je Putin sa svojom porodicom napustio Drezden. NJegova misija je bila završena, kao i prisustvo KGB-a u Nemačkoj.

