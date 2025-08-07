Dan američkog predsednika Donalda Trampa počeo je prilično tipično, televizijskim intervjuom i razgovorom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Ali onda je Tramp uradio nešto neočekivano. Pojavio se na krovu zapadnog krila Bele kuće.

Spotted: President Trump atop the White House.



Q: "Sir, why are you are on the roof?"



Q: "Mr. President, what are you doing up there?" pic.twitter.com/MQlA6TUnEb — CSPAN (@cspan) August 5, 2025

Tramp je izašao kroz vrata povezana sa trpezarijom i stupio na krov iznad pres-sale i zapadne kolonade koja okružuje ružičnjak. Proveo je skoro 20 minuta posmatrajući krov i okolinu ispod, uključujući i novopostavljene panele.

Novinari su mu odozdo dovikivali pitanja. Jedan je viknuo: „Gospodine, zašto ste na krovu?“

- Malo šetam. Dobro je za vaše zdravlje - odgovorio je Tramp.

Značajno renoviran Ovalni kabinet

Trampa je pratio DŽejms Mekreri, arhitekta novonajavljenog projekta balske dvorane vrednog 200 miliona dolara. Kretali su se sporo, a Tramp je često gestikulirao, pokazujući na krov i okolinu. Nekoliko puta je prilazio novinarima, mašući i sklapajući ruke kako bi dovoljno glasno odgovarao na pitanja.

U jednom trenutku je rekao da traži „još jedan način da potroši svoj novac za ovu zemlju“. Novinari su ga kasnije pitali šta planira da izgradi, a on se našalio: „Nuklearne rakete“.

Tramp je značajno renovirao Ovalni kabinet dodavanjem zlatnih ukrasa, predsedničkih portreta i drugih predmeta, a postavio je i masivne jarbole za zastave na Severnom i Južnom travnjaku kako bi se vijorila američka zastava. Foto: Profimedia

Predsednici su retko izlazili na krov

Prošle nedelje, njegova administracija je objavila da će izgradnja ogromne balske dvorane početi u septembru. Očekuje se da će projekat biti završen pre nego što Tramp napusti funkciju početkom 2029. Bela kuća je saopštila da će balska dvorana biti smeštena na onome što je trenutno „malo, značajno izmenjeno i renovirano Istočno krilo“.

Iako retko, tokom godina je bilo slučajeva kada su se predsednici usudili da izađu na krov Bele kuće, pa čak i da spavaju na njemu. Godine 1910, predsednik Vilijam Hauard Taft je izgradio krovni objekat za spavanje kako bi pobegao od vrelih letnjih noći u Vašingtonu.

Da bi promovisao obnovljive izvore energije, predsednik DŽimi Karter je instalirao 32 solarna panela na krovu Zapadnog krila sedamdesetih godina prošlog veka. Paneli su uklonjeni tokom Reganove administracije.

(Kurir)

BONUS VIDEO: