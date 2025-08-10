Naš proslavljeni odbojkaš Nikola Grbić svoj privatni život krije daleko od očiju javnosti. Iako je karijeru završio odavno i danas se bavi odbojkom, ali ne više na terenu, već van njega.

Kao mlađi, bio je jedan od najpoželjnijih srpskih sportista, ali je njegovo srce još od srednjoškolskih dana bilo zauzeto. Naime, on se oženio kao mlad Milicom, devojkom u koju je bio zaljubljen još kao momak. Foto: Profimedia

Nakon pet godina braka Nikola i Milica su 2003. odučili da stave tačku na svoju vezu i krenu svako svojim putem.

Tri godine nakon toga Nikola odlučuje da ljubavi da drugu šansu, pa se 2006. godine oženio Stanislavom, kojiu odmila zove Staša, sa kojom je dobio sinove Matiju i Miloša.

Nikola često napominje da najveću ulogu u njihovom vaspitanju ima upravo njegova lepša polovina.

– NJena uloga je ogromna, ali ona je puna razumevanja, izuzetna žena. Trudim se da pomognem koliko mogu, ali najveći teret pada na nju pogotovo dok je Miloš beba i dok u potpunosti zavisi od nje. Ona je posvećena supruga i majka, ali i inače odgovorna osoba. Sada sam miran jer imam potpuno poverenje u nju. Biti sam sa dvoje dece iziskuje izuzetan napor, odgovornost i spremnost – govorio je odbojkaš nakon rođenja drugog sina.

Grbić sebe ne smatra strogim tatom, ali ističe da kada su deca u pitanju svoju volju itekako zna da sprovede u delo.

Ono što malo ko zna jeste to da je Stanislavi i Nikoli na venčanju kumovala jedna od najbogatijih Srpkinja na svetu Jelena bin Drai.

Naime, i Jelena i Staša poreklom su iz Žablja, te su najboje prijateljice gotovo ceo život. Lepša polovina poljskog selektora neretko posećuje svoju drugaricu u Dubaiju, o čemu svedoče i zajedničke fotografije sa Instagrama.

