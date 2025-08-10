Derbi 4. kola Premijer lige Rusije između Spartaka i Lokomotive obeležio je incident u kom je glavni akter bio temperamentni fudbalski stručnjak Dejan Stanković.

Foto: N. Paraušić

 

 

Nakon poslednjeg zvižduka sudije, trener Spartaka ušao je u žestoku raspravu sa glavnim arbitrom, što je razbesnelo igrače Lokomotive. Nakon rasprave sa sudijom Stanković je ušao u klinč sa protivničkim fudbalerima, došlo je do velike gužve i koškanja. Igrači Lokomotive nešto su dobacili Stankoviću, pa je Srbin u momentu eksplodirao i krenuo da se fizički obračuna. Srećom, umešali su se njegovi pomoćnici i igrači, pa je fizički sukob na kraju izbegnut.

Zbog svog ponašanja Stanković se našao na udaru kritika nakon meča.

- Dejana Stankovića treba isključiti. On jednostavno provocira sve. Nešto je nekome vikao i onda je sve počelo - rekao je bivši sudija Igor Fedotov za "Čampionat".

Foto: Profimedia

 

 

- Četvrti sudija bi trebalo da kaže da čovek stalno vređa i provocira druge, a posle zvižduka za pauzu je provocirao čitav stručni štab Lokomotive. Problem je što četvrti sudija o tome ne govori, što, u stvari, dozvoljava da se to nastavi. Moramo da delujemo u takvim situacijama - dodao je sudijski analitičar.

Srbin pred otkazom

Spartak je očajno startovao u novoj sezoni ruske Premijer lige, u tri kola uzeli su samo četiri boda, pa se Stankoviću ozbiljno "drma klupa".

Kako prenose ruski fudbalski insajderi, srpskom treneru nije zamereno samo rezultatsko posrtanje, već i ponašanje. Čelnicima kluba se ne sviđa njegova reakcija na poraze: optužbe na račun igrača, sportskog sektora, sudija... Šefovi kluba smatraju da bi trener morao da bude više samokritičan.

 

 

Nakon poraza od Lokomotive Stanković se osvrnuo na glasine o otkazu.

- Što se tiče tih glasina, ne zanimaju me. Kao što sam rekao ranije, postoje dva tipa trenera - oni koji su dobili otkaz i oni koji će dobiti otkaz. postoji i ona treća grupa - oni koji mogu sami da odu. Pogodite u kojoj sam ja grupi - rekao je srpski trener.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

#Dejan Stanković #otkaz #kritike #Spartak Moskva #bivši fudbaler Dejan Stanković #trener Dejan Stanković
