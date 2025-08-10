Glumac Predrag Smiljković koji se proslavio ulogom Tihomira Stojkovića, Tike Špica, nakon velike popularnosti u "Porodičnom blagu" i "Beloj lađi" doneo je odluku da se malo povuče iz javnosti.

Ipak, Predrag je sada otkrio da ima velike planove, a dok je govorio o glumačkim projektima, otkrio je i da je u vezi sa mladom glumicom iz Italije.

- Ova osoba koja je trenutno pored mene, ako uđe u kadar, Jelena Gandosi… inače, sada smo u emotivnoj vezi. Moguće je da će biti i neki projekat od međunarodnog značaja – da bude neka koprodukcija sa Italijom. Tako da, videćemo… Ne bih mnogo unapred, ali ako se to desi, to može da bude big stori, odnosno nešto veliko - rekao je Smiljković, vidno uzbuđen zbog potencijalne saradnje.

Oni su na društvenim mrežama podelili i prvu zajedničku fotografiju sa putovanja.

Jelena ima 36 godina, dok Smiljković ima 55, ali im velika razlika u godinama očigledno ne smeta.

Veza sa Žaklinom iz "Porodičnog blaga"

Inače, Biljana Nikolić je u čuvenoj seriji "Porodično blago" igrala Žaklinu Žake Stojković, ženu Tike Špica, kojeg je tumačio upravo Smiljković.

Ono što niko nije znao tokom snimanja serije jeste to da su njih dvoje i u privatnom životu bili u emotivnoj vezi.

Ipak, čuveni Tika Špic je jednom prilikom, posle mnogo godina, istakao da su bili u "ozbiljnoj vezi četiri godine", te da se dogodila "čudna simbioza energija".

(Republika)