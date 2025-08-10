Glumac Predrag Smiljković koji se proslavio ulogom Tihomira Stojkovića, Tike Špica, nakon velike popularnosti u "Porodičnom blagu" i "Beloj lađi" doneo je odluku da se malo povuče iz javnosti.

Ipak, Predrag je sada otkrio da ima velike planove, a dok je govorio o glumačkim projektima, otkrio je i da je u vezi sa mladom glumicom iz Italije.

 

 

- Ova osoba koja je trenutno pored mene, ako uđe u kadar, Jelena Gandosi… inače, sada smo u emotivnoj vezi. Moguće je da će biti i neki projekat od međunarodnog značaja – da bude neka koprodukcija sa Italijom. Tako da, videćemo… Ne bih mnogo unapred, ali ako se to desi, to može da bude big stori, odnosno nešto veliko - rekao je Smiljković, vidno uzbuđen zbog potencijalne saradnje.

Pročitajte još

Marija Mikić uživa na odmoru sa BIVŠIM mužem

Marija Mikić uživa na odmoru sa BIVŠIM mužem

17:46

ODBIO DA PEVA U BiH: Zašto? Skandal se nastavlja - 2 verzije

ODBIO DA PEVA U BiH: Zašto? Skandal se nastavlja - 2 verzije

16:50

"Skupila sam snage da pokažem kako sam izgledala"

"Skupila sam snage da pokažem kako sam izgledala"

16:50

Sloba zbog Lune i Kije DVE NEDELJE bio zatvoren u stanu!

Sloba zbog Lune i Kije DVE NEDELJE bio zatvoren u stanu!

15:42

Oni su na društvenim mrežama podelili i prvu zajedničku fotografiju sa putovanja.

 

 

Jelena ima 36 godina, dok Smiljković ima 55, ali im velika razlika u godinama očigledno ne smeta.

Veza sa Žaklinom iz "Porodičnog blaga"

Inače, Biljana Nikolić je u čuvenoj seriji "Porodično blago" igrala Žaklinu Žake Stojković, ženu Tike Špica, kojeg je tumačio upravo Smiljković.

Ono što niko nije znao tokom snimanja serije jeste to da su njih dvoje i u privatnom životu bili u emotivnoj vezi.

Ipak, čuveni Tika Špic je jednom prilikom, posle mnogo godina, istakao da su bili u "ozbiljnoj vezi četiri godine", te da se dogodila "čudna simbioza energija".

(Republika)

"TREBA DA VAS JE SRAMOTA!" Rusi zatečeni, evo kako se Dejan Stanković ponašao posle najgoreg starta Spartaka u poslednjih 15 godina
Sport

"TREBA DA VAS JE SRAMOTA!" Rusi zatečeni, evo kako se Dejan Stanković ponašao posle najgoreg starta Spartaka u poslednjih 15 godina

KOŠARKAŠI SRBIJE OPET ZAPEVALI! Godišnjicu olimpijske bronze i lude proslave obeležili - ovom pesmom (VIDEO)
Sport

KOŠARKAŠI SRBIJE OPET ZAPEVALI! Godišnjicu olimpijske bronze i lude proslave obeležili - ovom pesmom (VIDEO)

#Tika Špic #serija "Porodično Blago" Tika Špic #Tika Špic danas #Predrag Smiljković #glumac Predrag Smiljković #Predrag Smiljković devojka #VIP #Jelena Gandosi #glumica Jelena Gandosi
Komentari 0
ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ДО КРАЈА ЛЕТА Метеоролог Тодоровић: Овај дан ће бити пик таласа, а ево шта нас чека у септембру

DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA LETA Meteorolog Todorović: Ovaj dan će biti pik talasa, a evo šta nas čeka u septembru