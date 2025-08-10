Saši Kovačeviću otkazan je koncert u Orašju, a organizatori su se sada oglasili, tvrdeći da je razlog slaba prodaja ulaznica (više o tome pročitajte na OVOM linku).

Menadžer Saše Kovačevića oglasio se juče na Instagramu i saopštio da su pevač i njegov bend bili primorani da se vrate iz Orašja u Beograd zbog nepoštovanja ugovornih obaveza od strane organizatora koncerta. Foto: Printskrin/Instagram/team_ event

Kako to obično biva, skandal se tu ne završava - postoji i verzija druge strane. Sada je svoju stranu priče otkrila i organizacija: Foto: ATA images/A. Ahel

- Zbog vrlo malog i nedovoljnog interesovanja i unapred prodatih samo 17 ulaznica, morali smo otkazati koncert Saše Kovačevića koji je trebalo da se održi na iznajmljenom bazenu. Za svih 17 kupljenih ulaznica novac će biti vraćen! Zahvaljujemo se na razumevanju.

BONUS VIDEO: