Pevač Saša Kovačević doživeo je veliku neprijatnost u Bosni i Hercegovini.

NJegov menadžer se ovim povodom sinoć oglasio na društvenim mrežama, te pojasnio šta se dogodilo. Foto: ATA images/A. Ahel

- Orašje - otkazano! Dragi moji, nažalost, usled nepoštovanja ugovornih obaveza od strane organizatora, otkazuje se večerašnji nastup u Orašju. Iako je Sašin bend bio spreman za tonsku probu i čekalo se do poslednjeg trenutka da organizatori ispoštuju dogovoreno, nažalost, bili smo primorani da se vratimo u Beograd. Nadamo se skorom druženju sa našom divnom publikom. Hvala vam na razumevanju - pisalo je u saopštenju.

(Blic)

BONUS VIDEO: