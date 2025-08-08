Marija Savić Simić, dugogodišnja direktorka modne agencije "Forma Viva", preminula je juče, dan pre svog rođendana.

Poznati se od nje opraštaju na društvenim mrežama (emotivan status Milice Milše i Žarka Jokanovića pročitajte na OVOM linku), kao i njeni poznanici. 

Upravo je jedna njena prijateljica i istakla da bi joj danas bio rođendan.

Foto: Instagram printskrin

 

 

- Dan pred svoj rođendan preselila se jedna predivna duša u carstvo nebesko. Putuj Maro, neka tvoja duša lako nađe put u carstvo nebesko - napisala je njena poznanica na društvenim mrežama.

Pročitajte još

Pokosila 2 žene pred Hramom: Optužnica protiv Vladine sestre

Pokosila 2 žene pred Hramom: Optužnica protiv Vladine sestre

14:57

Vesna OPLJAČKANA na nastupu u BiH - lopov uhvaćen na kameri

Vesna OPLJAČKANA na nastupu u BiH - lopov uhvaćen na kameri

13:44

"Otišli su otac, majka i Milutin - sad sam ja na redu"

"Otišli su otac, majka i Milutin - sad sam ja na redu"

11:33

NAJBOLJI MUZIČAR BIVŠE JUGE: Tragičan kraj čuvenog umetnika

NAJBOLJI MUZIČAR BIVŠE JUGE: Tragičan kraj čuvenog umetnika

07:33

Inače, tužnu vest o njenoj smrti ranije je podelila Biljana Obradović, koja se od nje takođe oprostila na društvenim mrežama (više o tome pogledajte na linku OVDE).

Marija Savić Simić je javnosti poznata kao direktorka modne agencije "Forma Viva", iza koje je stajala sa Mirjanom Savić Udovičić.

O pomenutoj modnoj agenciji se ranije pisalo da je najstarija i najupešnija u Srbiji.

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Sport

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Sport

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo

BONUS VIDEO:

#Marija Savić Simić #umrla Marija Savić Simić #Marija Savić Simić smrt #preminula Marija Savić Simić #VIP
Komentari 0
ЛЕГЕНДАРНА ЈЕЛЕНА ИСИНБАЈЕВА СЕ ОДРЕКЛА ПУТИНА! А онда ју је задесило - ово

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo