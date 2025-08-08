Marija Savić Simić, dugogodišnja direktorka modne agencije "Forma Viva", preminula je juče, dan pre svog rođendana.
Poznati se od nje opraštaju na društvenim mrežama, kao i njeni poznanici.
Upravo je jedna njena prijateljica i istakla da bi joj danas bio rođendan.
- Dan pred svoj rođendan preselila se jedna predivna duša u carstvo nebesko. Putuj Maro, neka tvoja duša lako nađe put u carstvo nebesko - napisala je njena poznanica na društvenim mrežama.
Inače, tužnu vest o njenoj smrti ranije je podelila Biljana Obradović, koja se od nje takođe oprostila na društvenim mrežama.
Marija Savić Simić je javnosti poznata kao direktorka modne agencije "Forma Viva", iza koje je stajala sa Mirjanom Savić Udovičić.
O pomenutoj modnoj agenciji se ranije pisalo da je najstarija i najupešnija u Srbiji.