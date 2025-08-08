Jelena i Ceca letele su zajedno na relaciji Beograd-Podgorica, a snimak njihovog susreta ubrzo je završio na društvenim mrežama.

Karleuša navodi da ovakve situacije nisu retkost i da je na njih već navikla, ali da je, uprkos očekivanjima javnosti da će doći do sukoba, sve proteklo mirno zahvaljujući njenom vaspitanju i kulturi. Foto: ATA images/A. Ahel

- Let sa Cecom bio je interesantan. Mi stalno putujemo zajedno avionima, a viđamo se i po sudovima... LJudi su se iznenadili što joj nisam prišla. Ali ja sam joj već više puta rekla sve što sam imala. Neki su očekivali da je fizički napadnem, ali ja sam kulturna osoba i to se nikada neće desiti - izjavila je Karleuša.

Demantuje žiriranje u muzičkom takmičenju

U poslednje vreme spekuliše se i da bi JK mogla postati članica žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", ali pevačica ni ovog puta nije želela da potvrdi te navode.

Foto: ATA images/A. Ahel

- LJudi me stalno pitaju za "Pinkove zvezde". Očigledno smatraju da to takmičenje nije potpuno bez mene. Ali dok ja lično nešto ne potvrdim, sve što se piše u medijima nije tačno. Iskreno, ne znam ni odakle ljudima ta ideja - zaključila je Jelena za Jutjub kanal "Pravo lice estrade".

