Od januara 2025. godine, na italijanskim plažama Jadranskog mora primećeni su mali crni plastični diskovi, blago savijeni, koji podsećaju na oblik "Pringls" čipsa.

Foto: Instagram printskrin/archeoplastica

Pretpostavlja se da potiču iz otpadnih voda koje se ispuštaju u reku Adiđe, a Univerzitet u Milanu-Bikoka pokrenuo je istraživanje o ovom fenomenu. Svi koji pronađu diskove na plaži mogu učestvovati u naučnoj studiji slanjem uzoraka.

Radi se o malim crnim plastičnim diskovima, svih istog oblika, koji nisu ravni, već su blago zakrivljeni, kao čips. Površina im nije glatka, već prekrivena mrežom. Od januara do danas, stotine ovih diskova primećene su duž obala Jadranskog, ali i Jonskog mora, a sada i na Siciliji.

Veza sa otpadnim vodama i rekom Adiđe

Prvi izveštaji o ovim diskovima došli su sa Instagram profila "Ahcheoplastica", projekta Enza Sume koji dokumentuje plastični otpad na italijanskim plažama. On je u junu 2025. za Fanpage izjavio:

- Od januara beležimo neprekidni dolazak hiljada malih crnih plastičnih diskova koji se koriste kao nosači biomase u nekim postrojenjima za preradu otpadnih voda.

Diskovi se smatraju tehničkim komponentama modernih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Veruje se da curenje iz jednog takvog postrojenja koje ispušta u reku Adiđu dovodi do njihovog pojavljivanja na plažama.

Univerzitet pokreće istraživanje

Univerzitet u Milanu-Bikoka odlučio je da sprovede naučno istraživanje ovih plastičnih diskova. Cilj je analizirati kako se materijal diskova menja u morskoj sredini, koje zagađivače su upili, kao i da li su oslobađali neke druge kontaminante.

Svi koji pronađu ove diskove na plažama mogu učestvovati u studiji tako što će:

Staviti diskove u zatvorenu kesu

Zabeležiti datum pronalaska

Navesti tačnu lokaciju (najbolje koordinate)

Poslati sve uzorke na adresu: Francesco Saliu, Ph.D., DISAT – Univerzitet u Milanu-Bikoka Piazza della Scienza 1 | 20126 Milano

Ako si video/la ove crne diskove na plaži, tvoj doprinos može pomoći naučnicima da bolje razumeju uticaj plastičnog otpada na morski ekosistem, poručuju sa milanskog univerziteta.

(Blic)

