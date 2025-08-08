Motociklista na nemačkom autoputu A2 kod Burga zapao je u centar pažnje nakon što je uhvaćen kako vozi neverovatnom brzinom od preko 320 km/h - što je gotovo tri puta više od dozvoljenog ograničenja!

Vozač motora otkriven je tokom rutinske kontrole pomoću radarskog uređaja poznatog kao "Enforcement Trailer", koji je postavljen pored puta. Na displeju uređaja zabeležena je "najveća brzina ikada izmerena", što potvrđuje težinu prekršaja. Foto: Profimedia

Kazna od 900 evra

Identitet vozača nije objavljen, a policija u Magdeburgu je navela da je vozač kažnjen novčanom kaznom od 900 evra (nešto više od 100.000 dinara), da su mu oduzeta dva poena sa vozačke dozvole, kao i da mu je izrečena zabrana upravljanja vozilom u trajanju od tri meseca. Foto: V. Danilov

Poznati nemački autoputevi, koji su poznati širom sveta po tome što na određenim deonicama nemaju ograničenje brzine, godinama izazivaju interesovanje i debate. Zbog toga nemačka vlast i različiti auto-klubovi često raspravljaju o tome da li bi politika nepostojanja ograničenja trebalo da bude zadržana ili promenjena.

Deonica imala ograničenje 120 km

Ipak, važno je napomenuti da nisu svi delovi nemačkih autoputeva bez ograničenja, jer postoje delovi na kojima važi strogo određeno ograničenje brzine. Sama deonica na kojoj je vozač uhvaćen ima ograničenje od 120 km/h, što je vozač očigledno potpuno zanemario, vozeći gotovo tri puta brže od dozvoljene brzine. Foto: Profimedia

Ovaj ekstremni prekršaj zabeležen je 28. jula i predstavlja jedan od najdrastičnijih primera prekoračenja brzine na poznatim nemačkim autoputevima.