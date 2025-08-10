Glumac i redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Dragan Petrović Pele napustio je nedavno tu obrazovnu ustanovu, saznaje "Kurir". On je odlučio da otkaz i ostavi na polovini studija klasu koju je primio pre dve godine.

Poslednju generaciju njegovih studenata, koju čine Tara NJego, ćerka čuvenog operskog pevača Olivera NJega, Vasilija Jezdić, naslednica Nenada Jezdića, Andrej Benčina, Petar Đorđević, Emili Udin, Milena Drakulić, Sara Posnov, Miloš Simeunović, Teo Franklin i Nikola Savić, sad će morati da izvede neko od njegovih asistenata. Foto: N. Fifić

Petrović je kao redovni profesor mogao da radi još mnogo godina, a i sam glumac je potvrdio da je otišao sa FDU.

Šta je razlog?

- Istina je da više nisam profesor na FDU. Svakako bih sledeće godine otišao u penziju, jer punim 65 godina. Ništa se dramatično nije dogodilo, da sam se naljutio ili, ne daj bože, bio u sukobu s nekim od kolega. Ne bih želeo da uzurpiram nečije mesto ili da zbog mene neko sporije napreduje - to ne dolazi u obzir. Mislim da je ovo optimalno rešenje - rekao je za Kurir Petrović.

Dragan Petrović Pele rođen je 1961. u Beogradu. Serije u kojima ga je domaća publika gledala su "Bolji život", "Policajac sa Petlovog brda", "Kraj dinastije Obrenović", "Vratiće se rode" i "Mješoviti brak", među poznatijim filmskim ulogama su "Stršljen", "Točkovi", "Nož", "Apsolutnih sto", "Mala noćna muzika", "Montevideo, Bog te video", a svi pamte njegovu ulogu Laze u kultnom ostvarenju "Lepa sela lepo gore" i repliku kako je u Švedskoj 'ladno, al' standard.

Velika odgovornost

Glumu je upisao sa pune 23 godine, i kaže da mu prijemni tada nije bio "pitanje života ili smrti".

- Spremao sam se vrlo kratko, imao sam utisak da sam za to spreman, pa šta bude, neka bude. Danas je to kao neko pitanje života ili smrti, tada nije bilo - priča za Kurir glumac, koji je diplomirao u klasi čuvenog profesora Vlade Jevtovića.

Postao je asistent, a zatim i profesor na FDU. Foto: N. Skenderija

- Velika je odgovornost voditi jednu klasu, sve što deca dobro urade oni su postigli, a sve što im je krenulo loše prihvatam kao svoj neuspeh - rekao je glumac.

I Peletova supruga, Ogla Odanović je takođe nedavno otišla u penziju, i to u avgustu 2024. godine. U odluci koju je donela imala je podršku supruga Dragana Petrovića Peleta, a želja joj je bila da oslobodi svoje mesto za nekog mlađeg.

- To ne znači da ću se odreći glume jer je ona, pre svega, moja potreba i moja luka, u kojoj se uvek usidrim. Nastaviću da igram predstave koje imam u Narodnom pozorištu i trudiću se da dajem maksimum u granicama svojih mogućnosti - rekla je Odanovićeva, koja je na čelu Upravnog odbora pozorišta "Boško Buha".

