Fotografija je napravljena na deonici između Pelješkog mosta i Kleka, a objavili su je članovi kluba "Lignjolov Eging Club Neum" na svojoj Fejsbuk stranici.

- Često donosimo lepe priče, ali nažalost, ponekad naiđemo i na slučajeve poput ovog o uginulim delfinima. Ne možemo sa sigurnošću reći šta je bio uzrok, ali velika je verovatnoća da je reč o ljudskom faktoru - napisali su u opisu slika.

Slike su uznemirujuće, a na njima se može videti nekoliko mrtvih delfina koji su pre smrti očigledno napadnuti. Delovi njihovog tela su odrani, iščupani i krvavi.

U komentarima su se mnogi javljali i izrazili kolika je tuga da tako stradaju delfini, a postavilo se i pitanje da nije možda morski pas "glavni krivac" za ovo nedelo.

Pročitajte još

POKREĆU ISTRAGU: Misteriozni crni diskovi preplavili Jadran

POKREĆU ISTRAGU: Misteriozni crni diskovi preplavili Jadran

19:25

Šta to Milomir Marić radi u Hrvatskoj? (FOTO)

Šta to Milomir Marić radi u Hrvatskoj? (FOTO)

10:12

"JADRANSKI TITANIK" Stradalo 130 ljudi, upali u minsko polje

"JADRANSKI TITANIK" Stradalo 130 ljudi, upali u minsko polje

16:57

MAJKU JOJ UBILI LOVCI: Divlja svinja čuva ovce bolje od pastira

MAJKU JOJ UBILI LOVCI: Divlja svinja čuva ovce bolje od pastira

11:31

Ipak, uzrok smrti delfina još uvek nije poznat.

(Telegraf)

"TREBA DA VAS JE SRAMOTA!" Rusi zatečeni, evo kako se Dejan Stanković ponašao posle najgoreg starta Spartaka u poslednjih 15 godina
Sport

"TREBA DA VAS JE SRAMOTA!" Rusi zatečeni, evo kako se Dejan Stanković ponašao posle najgoreg starta Spartaka u poslednjih 15 godina

KOŠARKAŠI SRBIJE OPET ZAPEVALI! Godišnjicu olimpijske bronze i lude proslave obeležili - ovom pesmom (VIDEO)
Sport

KOŠARKAŠI SRBIJE OPET ZAPEVALI! Godišnjicu olimpijske bronze i lude proslave obeležili - ovom pesmom (VIDEO)

BONUS VIDEO:

#Hrvatska vesti #Hrvatska more #Hrvatska more 2025 #Hrvatska letovanje #Hrvatska letovanje 2025 #delfini #mrtvi delfini #delfin
Komentari 1
НИКОЛА ЈОКИЋ ЈЕ ОВО АПСОЛУТНО ЗАСЛУЖИО: НБА лига донела одлуку која ће обрадовати навијаче

NIKOLA JOKIĆ JE OVO APSOLUTNO ZASLUŽIO: NBA liga donela odluku koja će obradovati navijače