Fotografija je napravljena na deonici između Pelješkog mosta i Kleka, a objavili su je članovi kluba "Lignjolov Eging Club Neum" na svojoj Fejsbuk stranici.

- Često donosimo lepe priče, ali nažalost, ponekad naiđemo i na slučajeve poput ovog o uginulim delfinima. Ne možemo sa sigurnošću reći šta je bio uzrok, ali velika je verovatnoća da je reč o ljudskom faktoru - napisali su u opisu slika.

Slike su uznemirujuće, a na njima se može videti nekoliko mrtvih delfina koji su pre smrti očigledno napadnuti. Delovi njihovog tela su odrani, iščupani i krvavi.

U komentarima su se mnogi javljali i izrazili kolika je tuga da tako stradaju delfini, a postavilo se i pitanje da nije možda morski pas "glavni krivac" za ovo nedelo.

Ipak, uzrok smrti delfina još uvek nije poznat.

