Snežana je otkrila detalje obijanja svog doma, te se zahvalila policiji na brzoj reakciji.

Foto: ATA images

- Obiješ mi kuću odneseš odneseš snimač vide nadzora i misliš da si mangup. Hvala policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu - napisala je na Instagramu.

"IZDRŽAVALA SAM GA, ŽIVEO JE U MOM STANU"

Snežana i Milan su počeli da se zabavljaju 2015. godine, a on tada nije zarađivao kao danas. NJegova supruga je svojevremeno otkrila da ga je izdržavala na početku njegove karijere.

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je Snežana svojevremeno na "Hype" televiziji.

Kako izgleda njihov dom i kroz šta je sve Snežana prošla ove godine pogledajte u odvojenom tekstu: Danas su joj obili kuću, a pre četiri meseca joj je poreska uprava zatvorila salon: Snežana Borjan neće po dobrom pamtiti ovu godinu

Blic