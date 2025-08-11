Gabi Novak se, kako piše Jutarnji.hr, poslednjih nedelja borila sa upalom pluća.

- Otišla je tiho, a s njenim odlaskom kao da se stišala muzika - kažu njeni prijatelji.

Gabi je umrla u ponedeljak ujutro, a poslednji rođendan, koji je imala 8. jula nije slavila. Foto: ATA images

- Ja vam te rođendane više uopšte ne slavim. Dobro, ako za dve godine dođem do devedesete, onda ćemo napraviti neku malu feštu. Povodom ovog rođendana malo smo se prijateljski okupili, ali nije to bilo neko slavlje, tek malo bolji ručak. Sve normalno i skromno. Ja sam takva, tako najviše volim - rekla je Gabi Novak pre dve godine.

Sin joj preminuo pre dva meseca

Gabi Novak je sa Arsenom Dedićem imala sina Matiju koji je u junu umro u 53. godini života.

Foto: Novosti/A. Stevanović Živković

Još 2007. godine hrvatski mediji pisali su o njegovoj borbi sa zavisnošću od alkohola, a i on je govorio o bolničkom lečenju.

- Mislio sam, bojao sam se da će biti kriza, ali ništa od toga. Problemi s alkoholom kod mene traju već 16 godina. Muzika je uzela svoj danak. U jednom trenutku došao sam do tačke u kojoj nisam mogao da vežbam ili komponujem bez alkohola. Sad je to iza mene. Odlično sam, i to ne samo fizički. Najvažnije je što sada na svet gledam pozitivnije - rekao je tada.

