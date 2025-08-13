Slavni srpski glumac Miki Manojlović je više od dvadeset godina je u braku sa glumicom Tamarom Vučković, koju je javnost upoznala kroz uloge u serijama “Broz i ja” i “Na terapiji”, kao i u filmovima “Simpatija i antipatija” i “Položajnik”.

Iako je pred njom bila velika karijera, Tamara poslednjih godina nije prihvatala nove projekte, već se u potpunosti posvetila radu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde je i direktorka, te je samim tim retko možemo videti u javnosti.

Tamara je od Mikija mlađa čak 20 godina, a par je u više navrata isticao da im razlika u godinama nikada nije smetala. U braku su dobili i sina Ivana koji je uspešno zaplovio muzičkim vodama.

