Slavni srpski glumac Miki Manojlović je više od dvadeset godina je u braku sa glumicom Tamarom Vučković, koju je javnost upoznala kroz uloge u serijama “Broz i ja” i “Na terapiji”, kao i u filmovima “Simpatija i antipatija” i “Položajnik”.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Iako je pred njom bila velika karijera, Tamara poslednjih godina nije prihvatala nove projekte, već se u potpunosti posvetila radu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde je i direktorka, te je samim tim retko možemo videti u javnosti.

Foto: ATA images

 

 

Tamara je od Mikija mlađa čak 20 godina, a par je u više navrata isticao da im razlika u godinama nikada nije smetala. U braku su dobili i sina Ivana koji je uspešno zaplovio muzičkim vodama.

Pročitajte još

ŽIVOT MI SE RASPAO: Suzi otkrila istinu o intimnom snimku

ŽIVOT MI SE RASPAO: Suzi otkrila istinu o intimnom snimku

07:21

Šta to Lazar Ristovski radi u Grčkoj na moru? (FOTO)

Šta to Lazar Ristovski radi u Grčkoj na moru? (FOTO)

22:07

VOLI VAS BEOGRAD Pozdrav Gabi, pozdrav Dedićima

VOLI VAS BEOGRAD Pozdrav Gabi, pozdrav Dedićima

21:11

PEVAČ SLOMLJEN: "Hvala ti vojniče Dejane - junače"

PEVAČ SLOMLJEN: "Hvala ti vojniče Dejane - junače"

20:46

(Mondo)

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Sport

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Sport

CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...

BONUS VIDEO:

#Miki Manojlović #Preedrag Miki Manojlović #glumac Miki Manojlović #Miki Manojlović supruga #Tamara Vučković #glumica Tamara Vučković #VIP
Komentari 0
ГОРЕЋЕ СРБИЈА ДО ОВОГ ДАТУМА, А ОНДА ЗАХЛАЂЕЊЕ: Ристић открио какав ће бити октобар и када очекујемо први снег

GOREĆE SRBIJA DO OVOG DATUMA, A ONDA ZAHLAĐENJE: Ristić otkrio kakav će biti oktobar i kada očekujemo prvi sneg