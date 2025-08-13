Objekat je leteo nebom usred dana, a onda eksplodirao širom savezne države DŽordžije 26. juna, potvrdila je Američka svemirska agencija (NASA).

Istraživači sa Univerziteta u DŽoržiji analizirali su fragment stene koji je probio krov kuće u gradu Mekdonou.

Na osnovu vrste meteorita, pretpostavljaju da je nastao pre 4,56 milijardi godina, što ga čini 20 miliona godina starijim od naše planete.

Stanovnici DŽordžije i obližnjih država prijavili su stotine prizora i glasan prodar zvuk kada je vatrena lopta projurila nebom, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Veličina i brzina kamena su se vrlo brzo smanjile, ali je objekat i dalje putovao manje od kilometra u sekundi, prolazeći kroz krov kuće u okrugu Henri.

Foto: BBC printskrin

Naučnici su analizirali poreklo nekoliko njegovih delova koji su udarili u zgradu.

- Istorija ovog posebnog meteorita koji je ušao u atmosferu seže mnogo ranije nego što je stigao do tla Mekdonoua - izjavio je Skot Haris, geolog sa Univerziteta u DŽordžiji.

Koristećci optičku i elektronsku mikroskopiju, Haris i njegov tim utvrdili su da je reč o kamenom hondritu, najzastupljenijem tipu kamenog meteora, prema NASA-inoj klasifikaciji.

To sugeriše da je star približno 4,56 milijardi godina.

Vlasnik kuće koju je pogodilo ovo nebesko delo kaže da i dalje pronalazi komadiće svemirske prašine nastale od udara.

Objekat, nazvan Mekdonou meteorit, pronađen je u DŽordžiji 27. juna 2025.

- Ovako nešto se ranije očekivalo jednom u nekoliko decenija, a ne više puta u roku od 20 godina. Moderna tehnologija i vredni ljudi, pomoći će nam da pronađemo sve više i više meteora", izjavio je Haris.

On se nada da će objaviti najnovija otkrića o sastavu i brzini asteroida jer bi to pomoglo da se razume potencijalna pretnja od daljih asteroida.

- Jednog dana, a nikada ne znamo kada može doći do toga, nešto veliko će udariti i izazvati katastrofu. Ako možemo da se zaštitimo od toga, želimo da to učinimo - zaključio je.

