Kostić ima svoju brvnaru na Mokroj Gori i uživa da tamo provodi vreme.

Glumac je sve sredio po svojoj meri, a neretko pozove i prijatelje da mu prave društvo.

- Sa Vojinom Ćetkovićem dogovarao sam se da kupimo neku konobu, odnosno kućicu, i da predajemo glumu na Cetinju. Da tu pecamo, Bigovo je na dva minuta od Tivta - izjavio je Kostić prošle godine za domaće medije.

Mnogi kažu da unutrašnjost brvnare nalikuje na lovački domu, s obzirom na dekoraciju, koja se sastoji od krzna životinja.

Inače, Vuk je svojevremeno istakao da poštuje tradiciju.

- Da, i uživam u tome, jer kroz tu tradiciju sećamo se predaka i davnih vremena. Mislim da to ništa nije čudno (i ne treba da bude čudno ljudima) što je meni u mojoj zemlji moj narod i moja tradicija na prvom mestu - rekao je on.

