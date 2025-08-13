Kostić ima svoju brvnaru na Mokroj Gori i uživa da tamo provodi vreme.
Glumac je sve sredio po svojoj meri, a neretko pozove i prijatelje da mu prave društvo.
- Sa Vojinom Ćetkovićem dogovarao sam se da kupimo neku konobu, odnosno kućicu, i da predajemo glumu na Cetinju. Da tu pecamo, Bigovo je na dva minuta od Tivta - izjavio je Kostić prošle godine za domaće medije.
Mnogi kažu da unutrašnjost brvnare nalikuje na lovački domu, s obzirom na dekoraciju, koja se sastoji od krzna životinja.
Inače, Vuk je svojevremeno istakao da poštuje tradiciju.
- Da, i uživam u tome, jer kroz tu tradiciju sećamo se predaka i davnih vremena. Mislim da to ništa nije čudno (i ne treba da bude čudno ljudima) što je meni u mojoj zemlji moj narod i moja tradicija na prvom mestu - rekao je on.