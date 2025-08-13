Iako Sem nije doživeo rođenje svog sina, Šarlot ističe kako dečak neverovatno liči na oca i opisuje ga kao njegovog blizanca. Sem je preminuo u 31. godini života od agresivnog oblika raka, ali zahvaljujući savremenoj medicini i odluci koju su doneli pre početka njegovog lečenja, njihova ljubavna priča dobila je nastavak, piše britanski San.

Šarlot i Sem upoznali su se 2015. godine na jednoj zabavi u Švedskoj. On je bio harizmatični fizioterapeut iz Australije, avanturista koji je voleo život, a ona učiteljica joge. "Odmah smo kliknuli. NJegov australijski naglasak i šarm potpuno su me osvojili", priseća se Šarlot.

Zamrzavanje sperme bilo je presudno

Venčali su se 2021. godine, ali njihovu sreću prekinula je teška dijagnoza. Sem je 2020. otkrio kancerogenu kvržicu na vratu. Znajući da bi lečenje hemoterapijom moglo da utiče na njegovu plodnost, doneli su ključnu zajedničku odluku – da zamrznu njegovu spermu. Ta odluka pokazala se presudnom. Uprkos borbi, Sem je preminuo u 2022. godine. Foto: Profimedia

Skrhana, ali odlučna da ostvari njihov san, Šarlot je krenula na put veštačke oplodnje. "Ubrzo nakon što je preminuo, znala sam da želim da ispunim naš san o porodici, napominje Šveđanka.

Otputovala je u Australiju, gde je bila sačuvana Semova sperma. Nakon dva neuspela pokušaja, treći je bio uspešan. U januaru 2024. rodio se Ilaj. "Čim sam ga primila, briznula sam u plač. Osećala sam kao da mi je Sem poslao još jednog malog muškarca u kojeg ću se ludo zaljubiti", ističe Šarlot.

Ovakvi slučajevi pokreću složena pravna i etička pitanja širom sveta. Praksa čuvanja polnih ćelija pre tretmana koji mogu da uzrokuju neplodnost, poput hemoterapije, postala je standardna preporuka organizacija kao što je Cancer research UK. Međutim, korištenje tih ćelija posle smrti donora zavisi od zakona koji se drastično razlikuju od države do države.

Dok neke zemlje poput Švedske i Francuske zabranjuju tu praksu, druge, kao što su Velika Britanija i SAD, dopuštaju je uz izričitu pisanu saglasnost preminulog. U Velikoj Britaniji, sudovi su u naročitim slučajevima dopuštali upotrebu zametka čak i kad nije bilo formalnog pristanka, ali se mogla dokazati jasna namera preminulog partnera. Foto: Profimedia

Rođenje Ilaja unelo je novu nadu i smisao u Šarlotin život, ali i u živote svih koji su voleli njenog pokojnog supruga Sema. U nastojanju da očuva njegovu prisutnost, Šarlot sinu redovno pušta snimke Semovog glasa, a dečak već prepoznaje oca na fotografijama i izgovara reč "tata".

Uprkos dubokom bolu zbog gubitka supruga i spoznaje da Sem nikada neće imati priliku da upozna sina, Šarlot pronalazi snagu i utehu u svakodnevnim trenucima provedenima sa detetom.

"Tužna sam jer ga nema i što je sve propustio, ali čvrsto verujem da je i dalje prisutan među nama", zaključuje učiteljica joge.

