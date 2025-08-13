Ražnatović je jasno stavio do znanja da u tim pričama nema ni trunke istine:

- LJudi, ja bih vas zamolio da ne verujete više u gluposti, ispadam ja najveći kreten koji samo daje neke izjave. Prvo pričate da se razvodim, drugo da me je neki kerić mali... Ma, Bože me sačuvaj i sakloni - započeo je Ražnatović, pa nastavio: 

- Prvo, ne pamtim kad sam bio u Cirihu, drugo, Bože me sačuvaj. To su takve laži da ne mogu da verujem. To su takve budalaštine da ja moram da radim ovo što sad radim. Molim vas, nemojte da verujete u gluposti - poručio je Veljko.

Iako su ga tračevi smestili na ulicu švajcarskog grada, Veljko je sinoć bio u Beogradu, gde je na stadionu “Rajko Mitić” bodrio Crvenu zvezdu na meču protiv poljskog Leha pred domaćom publikom, u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona. 

Bokser je prvi put poveo svog sina Željka na utakmicu. 

