Milena Vučić oglasila se na društvenim mrežama i otkrila da se porodila i na svet donela dve devojčice.

Pevačica je iz porodilišta objavila fotografiju i svom suprugu Nikoli Burovcu se obratila emotivnim rečima.

 

 

- Stigle su nam devojčice, ljubavi da li si svestan koliko smo bogatiji? Žurka može da počne.12.8.2025. dan kad sam još bolje upoznala sreću, strah, zadovoljstvo , ljubav... Ma životu sam rekla hvala. Sve smo izgurali, ali bukvalno, treći put, uz pomoć doktora i čoveka , koji je za mene heroj. Zajedno smo se borili ,doktor, babice , sestre, anesteziolog, studenti...NJihov pogled nikada neću zaboraviti... A bilo je i suza... Znanje, posvećenost, pažnja, nežnost prema svim ženama koje su bile tu, zaslužuju divljenje. Sada idem da se odmaram, još koji dan... - napisala je pevačica na svom Instagramu.

Milena i Nikola imaju dvoje dece, a danas su stigli i blizanci.

