Igrači britanske igre na sreću "Gala Bingo" izrazili su nezadovoljstvo i frustraciju nakon što su zbog tehničke greške poverovali da su osvojili hiljade funti, a potom saznali da nagrade ne postoje.

Prema izveštajima lokalnih medija, više učesnika online promocije "Summer Nights Bingo" primilo je obaveštenja o dobitku, a neki su uspeli čak i da preuzmu novac, sve dok im nije rečeno da je reč o "tehničkom kvaru" i da su isplate bile nevažeće.

Promotivno izvlačenje je organizovano po ceni od jednog penija po karti, uz maksimalni nagradni fond od 150 funti (173 evra). Foto: Shutterstock

Ipak, kako navodi Skaj njuz, greška se dogodila tokom dodele utešnih nagrada, zbog čega je ukupni nagradni fond nerealno narastao na više od 1,6 miliona funti (1,8 miliona evra) za svega dva sata.

Preko 160 korisnika pridružilo se grupi na Fejsbuku pod nazivom "Pravda za žrtve Gala Binga", gde su mnogi podelili svoja iskustva.

Ema Vils, samohrana majka troje dece iz Londona, poverovala je da je osvojila 920 funti (1,063 evra) nakon što je potrošila oko 1,20 funti na tikete.

Ipak, narednog dana njen nalog je suspendovan, a zatim je obaveštena da dobitak ne postoji. Foto: I. Marinković

Adam Val iz Severnog Velsa bio je ubeđen da je osvojio 7.200 funti nakon tri igre.

On je povukao novac i, zajedno sa partnerkom, počeo da planira dugo odlagano venčanje.

- Zaspali smo puni planova i snova, da bi nas ujutru dočekalo hladno otrežnjenje. Račun je suspendovan, povlačenje novca otkazano, a od Gala Binga sam dobio 50 funti i 10 besplatnih obrtaja kao ‘gest dobre volje’ - rekao je on.

- Izvinjavamo se korisnicima zbog tehničke greške tokom promocije 'Summer Nights Bingo', kada su svi igrači greškom dobili isplate. Naši uslovi korišćenja jasno navode da se u slučaju tehničke greške isplate mogu poništiti - navedeno je u saopštenju.

Britanska Komisija za igre na sreću potvrdila je da istražuje incident.

(Telegraf)

