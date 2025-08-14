Nekada nerazdvojne prijateljice, Jovana Joksimović i Aleksandra Radović udaljile su se zauvek nakon što su u razmaku od nekoliko godina obe volele istog muškarca - Aleksandra Zeremskog.

U vreme njihovog bliskog prijateljstva, Jovana Joksimović bila je u dugogodišnjoj vezi sa biznismenom Aleksandrom Zeremskim. Foto: Milutin Labudović

Veza je obećavala, skupoceni prsten je bio na Jovaninoj ruci, a celoj situaciji se radovala i drugarica Aleksandra Radović. Ipak, Jovana je zbog sadašnjeg muža, Željka Joksimovića, ostavila nekadašnjeg direktora BK televizije. Foto: ATA images/A. Ahel

- Mislim da se između dvoje ljudi nešto desi ili ne. Ta zaljubljenost koja dolazi kao neka prva emocija, taj neki životinjski instinkt koji ne možeš da sprečiš, meni se dogodilo kada sam imala 27 godina. Pre toga sam bila u jednoj ozbiljnoj vezi, i nisam imala nijedan razlog da ne krenem za svojim osećanjima. Mislim da je to bilo poprilično iskreno sa moje strane. Zaljubila sam se, i želela sam da živim svoju ljubav i tako sam se odlučila, a i Željko je tako odlučio. I tako postadosmo mi prvi evrovizijski bračni par - prisetila se voditeljka u intervjuu za TV Grand. Foto: ATA images

Inače, Aleksandar je od Jovane stariji 12 godina. Oni su pet godina bili zajedno, a 15 dana pre okončanja veze, Zeremski ju je verio.

- S jedne strane, i ja sam bila zauzeta, a i on (Željko) je bio. Nije lako doneti takve odluke, ali kad nema dece, te stvari su lakše. Moraš biti pošten prema sebi. Ma koliko to delovalo teško, onog trenutka kada se zaljubiš, ti si već prevario osobu s kojom si u vezi. Jednostavno, ne možeš ništa da uradiš. Kad si zaljubljen, ne planiraš svoj život tako da provodiš vreme s jednom osobom, nego razmišljaš gde ćeš da sretneš tu drugu osobu i sedneš s njom. To je ta istina koju stavljamo kao nešto što je primarno, a ne želimo da je čujemo. Mislim da je pošteno da kažeš osobi preko puta sebe da si se zaljubio i da vidimo šta ćemo - zaključila je Jovana. Foto: ATA images/A. Ahel

Jovana i Željko su ušli u vezu odmah posle Evrovizije 2008, koju su zajedno vodili. Ona je tada raskinula veridbu sa Zeremskim, a Željko je raskrstio s devojkom, voditeljkom Adrianom Čortan.

Nakon kraha veridbe, Jovanina najbolja drugarica, Aleksandra Radović osvojila je slomljeno srce biznismena. Pevačica je potom dobila ćerku sa Zeremskim, ali ni njihova veza nije dugo opstala.

Nakon samo mesec dana od rođenja naslednice, ljubavi Aleksandre i Zeremskog došao je kraj.

- Naravno da je divno zaklinjati se na ljubav, ali ako se već zakunemo na ljubav, da održimo taj zavet. Nekako se ljudi mnogo lako zaklinju na ljubav, a mnogo brzo taj zavet krše. Možda previše očekujemo od sebe i od drugih. LJubav je velika žrtva - rekla je Aleksandra nedavno.



