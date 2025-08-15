Iako je 4. septembra prošle godine napunio 74 godine, a već neko vreme je i u penziji, i dalje se aktivno bavi glumom u kojoj je ostavio neizbrisiv trag.

Foto: V. Daiilov

 

 

O Aleksandru Berčeku mnogo smo više saznali kroz uloge koje je tumačio, nego kroz intervjue koje je izuzetno retko davao.

Prošle godine odlukom Vlade Srbije našao se na spisku umetnika koji su dobili nacionalnu penziju. Naime, Vlada Srbije usvojila je na sednici predlog komisije o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi.

Foto: V. Danilov

 

 

Dvadeset umetnika, među kojima su Aleksandar Berček, Slavko Štimac, Radoš Bajić i Dejan Savić, dobijaće do kraja života dodatak od 64.730 dinara na redovnu penziju, tzv. nacionalnu penziju, piše Hello.

(Espreso)

