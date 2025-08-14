Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i komšije Branka Miodraga zbog kaznenog dela narušavanja nepovredivosti doma, objavilo je Advokatsko društvo "Višić&Višić", koje zastupa pevača Marka Perkovića Tompsona i njegovu porodicu.

Foto: RTL printskrin

Derifaj za "Indeks" kaže da nije dobila obaveštenje, te da je očito da tužilaštvo progoni novinare koji rade u interesu javnosti.

- Nisam dobila nikakvo službeno obaveštenje, a predmet je već dodeljen Opštinskom sudu u Splitu, o čemu je advokatski tim Marka Perkovića očito dobro informisan - ističe Derifaj i dodaje:

- Traže kazneni progon četiri godine nakon što je priča izašla, a u optužnici, koju Perković izgleda ima privilegiju da vidi, se nigde ne spominje da sam novinarka čiji posao je u javnom interesu. Tužilaštvo legalizuje njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smeju da pišu. Očito je došlo vreme da država kazneno progoni novinare koji rade u interesu javnosti. Ne mogu drugačije da protumačim ovaj postupak Državnog tužilaštva nego kao pritisak na novinarsku profesiju - objašnjava Derifaj i zaključuje:

- Mislim da je ovo ozbiljno upozorenje za celu novinarsku zajednicu i preduzećemo sve pravne korake u zaštiti slobode govora, i novinarske profesije u javnom interesu.

Šta kaže Tompsonov advokatsti tim?

Kako navode Tompsonovi advokati, optužnica je podnesena Opštinskom sudu u Splitu zbog događaja iz avgusta 2021. godine, kada su troje optuženih, za potrebe snimanja emisije "Potraga", neovlašteno stupili na terasu u vlasništvu Perkovića, čime su, tvrdi advokatski tim, narušili nepovredivost doma njegove porodice.

- Opštinsko državno tužilaštvo optužnicu je, između ostalog, utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali učesnici događaja stupili na terasu naše stranke. Ovo posebno ističemo jer je u avgustu i septembru 2021. bilo više neistinitih članaka u kojima se tvrdilo da terasa nije u vlasništvu Marka Perkovića - stoji u saopštenju.

Iz istih razloga, dodaju, pred Opštinskim sudom u Splitu paralelno se vodi i parnični postupak u kom Perković traži zabranu daljnjeg uznemiravanja prava vlasništva, piše hrvatski "Indeks". Foto: Profimedia

Ranije je Derifaj tvrdila da se ne radi o provali, te da je ulazak na terasu u pratnji predstavnika stanara bio jedini način da pokaže kako sad izgleda krov zgrade.

BONUS VIDEO: