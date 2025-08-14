Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i komšije Branka Miodraga zbog kaznenog dela narušavanja nepovredivosti doma, objavilo je Advokatsko društvo "Višić&Višić", koje zastupa pevača Marka Perkovića Tompsona i njegovu porodicu.

Foto: RTL printskrin

Kako navode, optužnica je podnesena Opštinskom sudu u Splitu zbog događaja iz avgusta 2021. godine, kada su troje optuženih, za potrebe snimanja emisije "Potraga", neovlašteno stupili na terasu u vlasništvu Perkovića, čime su, tvrdi advokatski tim, narušili nepovredivost doma njegove porodice.

- Opštinsko državno tužilaštvo optužnicu je, između ostalog, utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali učesnici događaja stupili na terasu naše stranke. Ovo posebno ističemo jer je u avgustu i septembru 2021. bilo više neistinitih članaka u kojima se tvrdilo da terasa nije u vlasništvu Marka Perkovića - stoji u saopštenju.

Iz istih razloga, dodaju, pred Opštinskim sudom u Splitu paralelno se vodi i parnični postupak u kom Perković traži zabranu daljnjeg uznemiravanja prava vlasništva, piše hrvatski "Indeks". Foto: Profimedia

Ranije je Derifaj tvrdila da se ne radi o provali, te da je ulazak na terasu u pratnji predstavnika stanara bio jedini način da pokaže kako sad izgleda krov zgrade.