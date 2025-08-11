Pevačica Gabi Novak preminula je danas, 11. avgusta, u 89. godini, a kako su otkrili njeni bliski prijatelji borila se sa teškom upalom.

Gabi Novak se, kako piše Jutarnji.hr, poslednjih nedelja borila sa upalom pluća.

Foto: D. Mišić

 

 

Od velike muzičke zvezde oprostili su se mnogi prijatelji i kolege među kojima je i Josipa Lisac.

NJena koleginica vidno pogođena vešću, podelila je zajedničku uspomenu na svom Fejsbuk nalogu te se oprostila od koleginice i prijateljice emotivnim rečima:

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- "U 12:30 se sastajemo u 'restiću'", rekla je. Mrmljala sam u sebi, jer mi je to bilo malo prerano. Shvatila je i dodala: "Dobro, dajem ti pola sata fore." “Gabi, slavićemo te uvek... Divna ženo, puna hrabrosti, umetnosti, saosećanja, ljudskosti... Volim te - poručila je Josipa emotivno na društvenim mrežama.

 

 

Podsetimo, Gabi Novak, legendarna jugoslovenska i hrvatska pevačica, umrla je u 89. godini, piše Jutarnji list.

Rođena je 1936. u Berlinu. NJen otac Đuro Novak je s Hvara, a majka Elizabeta Rajman je iz Berlina. Detinjstvo je provela u Berlinu. Početkom Drugog svetskog rata, porodica se preselila na Hvar, a otac joj je poginuo 1945.

Foto: Z. Jovanović

 

 

Kao što je poznato, Gabi je pre 10 godina izgubila muža Arsena Dedića. Legendarni muzičar preminuo 17. avgusta 2015. godine u KBC Zagreb.

Još jedna tragedija zadesila je Gabi Novak. NJen i Arsenov sin, poznati muzičar Matija Dedić, preminuo je 8. juna 2025. godine. I to u 53. godini. Sa tim gubitkom se Gabi teško nosila a poslednje dane provela je u Domu za stara lica.

(Telegraf.rs)

