Pevačica Gabi Novak preminula je danas, 11. avgusta, u 89. godini, a kako su otkrili njeni bliski prijatelji borila se sa teškom upalom.
Gabi Novak se, kako piše Jutarnji.hr, poslednjih nedelja borila sa upalom pluća.
Od velike muzičke zvezde oprostili su se mnogi prijatelji i kolege među kojima je i Josipa Lisac.
NJena koleginica vidno pogođena vešću, podelila je zajedničku uspomenu na svom Fejsbuk nalogu te se oprostila od koleginice i prijateljice emotivnim rečima:
Pročitajte još
- "U 12:30 se sastajemo u 'restiću'", rekla je. Mrmljala sam u sebi, jer mi je to bilo malo prerano. Shvatila je i dodala: "Dobro, dajem ti pola sata fore." “Gabi, slavićemo te uvek... Divna ženo, puna hrabrosti, umetnosti, saosećanja, ljudskosti... Volim te - poručila je Josipa emotivno na društvenim mrežama.
Podsetimo, Gabi Novak, legendarna jugoslovenska i hrvatska pevačica, umrla je u 89. godini, piše Jutarnji list.
Rođena je 1936. u Berlinu. NJen otac Đuro Novak je s Hvara, a majka Elizabeta Rajman je iz Berlina. Detinjstvo je provela u Berlinu. Početkom Drugog svetskog rata, porodica se preselila na Hvar, a otac joj je poginuo 1945.
Kao što je poznato, Gabi je pre 10 godina izgubila muža Arsena Dedića. Legendarni muzičar preminuo 17. avgusta 2015. godine u KBC Zagreb.
Još jedna tragedija zadesila je Gabi Novak. NJen i Arsenov sin, poznati muzičar Matija Dedić, preminuo je 8. juna 2025. godine. I to u 53. godini. Sa tim gubitkom se Gabi teško nosila a poslednje dane provela je u Domu za stara lica.
(Telegraf.rs)