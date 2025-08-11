Tokom života, volela je, čini se, samo dvojicu muškaraca – oba puta birajući partnere iz sveta muzike.

Prvi brak sklopila je sa kompozitorom Stipicom Kalogjerom, a i nakon razvoda 1970. godine ostali su u prijateljskim odnosima i nastavili saradnju. NJihova veza ostavila je i muzički trag – pesma "Vino i gitare", koja je postala njen zaštitni znak, nastala je upravo u vreme dok su bili u braku. 

Tri godine kasnije, Gabi se udala za kantautora Arsena Dedića, sa kojim je delila i život i scenu sve do njegove smrti 2015. godine.

Ko je bio prvi muž Gabi Novak?

Stjepan Stipica Kalogjera, rođen 24. maja 1934. u Beogradu, bio je istaknuti hrvatski kompozitor, aranžer, dirigent i producent.

Tokom karijere je imao niz saradnji i nastupa – dirigovao je i aranžirao na Pesmi Evrovizije 1995. sa grupom Magazin, te 1998. sa Danijelom Martinović. Na Festivalu zabavne muzike Split bio je prisutan od samih početaka, isprva kao kompozitor i aranžer, a od 1980-ih i kao glavni dirigent manifestacije.

