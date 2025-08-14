Salopek, inače iz mesta Vrpolje pored Slavonskog broda, otet je u Kairu 22. jula 2015. dok je službenim automobilom putovao na posao. Radio je kao geodetski tehničar za francusku grupu Compagnie Generale de Geophysique (CGG). Imao je 30 godina.

Vest o njegovoj otmici objavljena je tek dva dana kasnije i tada su Hrvatska, a i celi svet saznali da je običan radnik pao u ruke islamskih militanata.

Islamistički militanti objavili su 5. avgusta 2015. snimak na kojem Salopek kleči u pustinji uz maskiranog muškarca s nožem u ruci i čita s lista papira da će ga otmičari likvidirati u roku od 48 sati ako egipatska vlada ne oslobodi uhapšene muslimanke.

Nakon isteka roka koji je ISIS postavio, o Salopeku se nije znalo ništa do 12. avgusta 2015. kada je objavljen snimak na kojem ga maskirani islamisti obezglavljuju. Foto: Društvene mreže

Telo nikad nije pronađeno, a mnogobrojni analitičari složili su se da verovatno nikad neće ni biti nađeno i vraćeno porodici. Ista je situacija i s telima ostalih zarobljenika koje je Islamska država pogubila.

Tomislav Salopek prvi je oteti hrvatski državljanin u nekoj stranoj zemlji, a njegovo ubistvo prvo je ubistvo nekog zapadnog državljanina koje je počinila Islamska država u Egiptu. Strašna vest u njegovu Vrpolju zatekla je Tomislavovu suprugu Natašu, s kojom je imao dvoje male dece, kao i njegove roditelje. U trenutku kad je otet, Salopek je planirao letovanje sa svojom porodicom, što je bio tim veći šok jer su tih dana očekivali da se Tomislav vrati kući na sasluženi odmor..

Tomislav Salopek bio je deveti zapadni državljanin koji je na takav način stradao na teritorijima koje su držali islamski militanti. Bio je jedan od mnogih mladih ljudi koji su otišli na Bliski istok kako bi radili poslove za koje su bili puno bolje plaćeni nego na Balkanu. U domovini je radio na projektima gradnje puteva.

I ranije bio u opasnim situacijama

Porodica nedeljama i mesecima nije prihvatala objavljene snimke kao istinite. I stručnjaci su takođe sumnjali da li se o originalnim snimcima ili montaži. I ranije se događalo da otmičari svoje žrtve drže i po godinu dana, a Tomislav se i pre nalazio u opasnim situacijama.

Pre Egipta je radio u Iraku, Libiji i Siriji, gdje se takođe našao u kritičnoj situaciji s kolegama, ali su u poslednjem trenutku pobegli i uspeli da se spasu. Odmah su pokrenuti svi službeni i privatni kanali da se Tomislava spasi.

Foto: Društvene mreže

Tadašnja hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić sa Salopekovom suprugom Natašom i sestrom Zdenkom je odmah otputovala u Kairo kako bi pokušali uticati na odluku egipatskih vlasti o oslobađanju zatočenih žena. Pokrenuti su i mnogi privatni kanali prema Egiptu.

Tadašnja predsednica, Kolinda Grabar Kitarović, razgovarala je sa egipatskim predsednikom, a njegova porodica iz Vrpolja uputila je apele i molitve otmičarima da oslobode njihovog sina, muža i oca. Nažalost, sve njihove nade, kao i veliki diplomatski napori hrvatskih vlasti u to vreme, bili su uzaludni. Istraga u Egiptu o Salopekaovom nestanku trajala je nekoliko meseci. Saslušan je i Mahmud Metvali, koji je tog dana vozio Salopeka na aerodrom.

- Nakon što smo prešli 90 kilometara, zaustavili smo se na odmaralištu da se malo odmorimo. Ubrzo smo nastavili putovanje, ali posle samo deset minuta vožnje i samo 12 kilometara pre nego što smo stigli do grada, iza nas se velikom brzinom pojavio automobil sa duplom kabinom koji nam je "blicao". Zaustavili su nas i četvorica muškaraca, noseći poznate palestinske crno-bele marame na glavi, iskočila su iz svog auta sa automatskim puškama. Izvukli su nas iz auta, vezali, ugurali u drugu kabinu i krenuli suprotnim putem od onog kojim smo išli. Jedan od njih je vozio naš auto. Posle nekoliko kilometara, izbacili su me iz auta i odvezli Tomislava - rekao je tada Metvali lokalnim medijima.

Tražili otkup

U istragu su se uključili i strani i egipatski mediji, koji su otkrili da su desetak dana nakon otmice teroristi poslali imejl francuskoj kompaniji CGG, za koju je Salopek radio, tražeći otkup od 30 miliona dolara. Imejl je navodno poslat iz Libije, a tamošnji džihadisti su imali „krticu“ u pomenutoj francuskoj kompaniji.

Tako se saznalo da je Salopeka kidnapovala libijska islamistička teroristička organizacija DŽamat Ansar al-Suna (sledbenici sunita). Bezbednosni analitičari su zaključili, a to je kasnije potvrdio i MUP, da je Salopek istog dana kada je kidnapovan prebačen u drugu zemlju, verovatno Libiju. Ali svi napori da se dođu do najrelevantnijih informacija o Tomislavu bili su sve slabiji i bez rezultata. Foto: Društvene mreže

Nakon što se pojavila fotografija uznemirujućeg sadržaja, na kojoj se, kako tvrde islamisti, nalazi mrtvo Salopekovo telo, a odsečena glava je postavljena na leđa, dok se pored leša nalazi nož zaboden u pesak. Na slici su i natpisi na arapskom jeziku, u kojima se Hrvatska optužuje za učestvovanje u borbi protiv Islamske države.

Kopirani su naslovi iz arapskih medija koji glase: "Hrvatska potvrđuje potporu Egiptu u borbi protiv ekstremizma i terorizma" i "Hrvatska potvrđuje kontinuiranu potporu Kurdistanu".

Tadašnji predsednik hrvatske vlade Zoran Milanović izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare da se Hrvatska neće uključiti u ofanzivu protiv Islamske države.

- Time treba da se bave neke druge države, a mi ćemo i dalje činiti sve da sprečimo aktivnosti ekstremista na teritoriji naše zemlje. Hrvatska mora nastaviti da živi normalno, jer ovo je upravo pokušaj da se razbije hrvatski način života, a to ne smemo da dozvolimo - rekao je Milanović, koji je u stalnom kontaktu sa egipatskim institucijama.

Premijer je tada savetovao građanima da izbegavaju putovanje u delove sveta koji su pod kontrolom Islamske države.

#BREAKING: #ISIS Egypt release video claiming to show the beheading of Croatian prisoner Tomislav Salopek. pic.twitter.com/U885kLq6So — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) August 12, 2015

- Videli smo šta se dogodilo jednom čoveku koji je bio muž i otac. Otišao je tako da zaradi za hleb i takva prirodna i zdrava ambicija nažalost ga je dovela u ovu situaciju - rekao je on.

Milanović se ogradio rekavši da "i dalje ne može stoprocentno da tvrdi" da je navodna fotografija Salopekovog beživotnog tela autentična.

Egipatske vlasti objavile su u novembru 2015. kako je ubijen Salopekov krvnik i vodeći islamistički militant u Egiptu, Ahraf Ali al-Gharabali.

Podsetimo, Al-Gharabali je bio umešan i u otmicu i ubistvo američkog inženjera 2014. godine, kao i u neuspešan bombaški napad na drevni hram Karnak u Luksoru.

Pripadnici Provincije Sinaj ubili su stotine policajaca i vojnika otkako je vojska 2013. svrgnula islamističkog predsednika Mohameda Mursija iz Muslimanskog bratstva nakon masovnih protesta protiv njegove vladavine.

