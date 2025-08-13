Kako je rekao na samom početku, "danas je imao dobar razgovor".

- Predsednik Zelenski je bio na pozivu. Ocenio bih ga sa 10, znate, veoma, veoma prijateljski. - rekao je Tramp.

Predsendik SAD kaže da će verovatno biti održan "brzi drugi sastanak“" između Vladimira Putina, Volodimira Zelenskog i njega nakon samita na Aljasci u petak.

Foto: Profimedia

 

 

- Postoji velika šansa da ćemo imati drugi sastanak koji će biti produktivniji od prvog, jer ću na prvom saznati gde smo i šta radimo - kaže Tramp.

Pročitajte još

"Volodimire, i po cenu teritorije! Umorni smo od rata..."

"Volodimire, i po cenu teritorije! Umorni smo od rata..."

19:24

"Beskućnici ODMAH da napuste Vašington!Daleko od prestonice"

"Beskućnici ODMAH da napuste Vašington!Daleko od prestonice"

18:02

STAR PREKO 4,5 MILIJARDE GODINA Meteorit pao i pogodio kuću

STAR PREKO 4,5 MILIJARDE GODINA Meteorit pao i pogodio kuću

08:16

ASTRONAUT NASA Bio 178 dana u svemiru i shvatio - živimo laž

ASTRONAUT NASA Bio 178 dana u svemiru i shvatio - živimo laž

17:06

Tramp je rekao da ako prvi sastanak sa Putinom u petak prođe u dobro, onda će se desiti i drugi, ali između sve trojice.

Foto: Profimedia

 

 

- Mislim, možda neće biti drugog sastanka jer ako smatram da nije prikladno da se održi zato što nisam dobio odgovore koje moramo imati, onda nećemo imati drugi sastanak - naglasio je.

"Biće posledica"

Trampa su tokom konferencije za novinare pitali da li će Rusija snositi posledice ako Vladimir Putin ne pristane da zaustavi rat u Ukrajini nakon njihovog sastanka na Aljasci u petak.

- Da, hoće. Biće posledica - rekao je.

Na pitanje da li bi to bile sankcije ili tarife, Tramp je rekao:

Foto: Shutterstock, Profimedia

 

 

- Ne moram da kažem. Biće veoma teških posledica.

Upitan da li je uveren da može da natera Putina da prestane da cilja civile u Ukrajini, Tramp je rekao:

- Pa, reći ću vam kako stoje stvari. Vodio sam taj razgovor sa njim. Vodio sam mnogo dobrih razgovora sa njim. Onda odem kući i vidim da je raketa pogodila dom za stare ili je raketa pogodila stambenu zgradu i ljudi leže mrtvi na ulici. Dakle, pretpostavljam da je odgovor na to ne , jer sam vodio ovaj razgovor.

(Blic/Gardijan)

 

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Sport

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Sport

CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...

#Donald Tramp #Donald Tramp vesti #Volodimir Zelenski #Volodimir Zelenski vesti #Vladimir Zelenski #Vladimir Putin #Vladimir Putin vesti #SAD vesti #Amerika vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #Rusija vesti #Ukrajina vesti #Rusija Ukrajina vesti #rat u Ukrajini #rat u Ukrajini najnovije vesti #rat u Ukrajini 2025
Komentari 5
ТРАМП СПРЕМИО ПРИМАМЉИВУ ПОНУДУ ЗА ПУТИНА: Нуди му неколико ствари да оконча рат у Украјини

TRAMP SPREMIO PRIMAMLJIVU PONUDU ZA PUTINA: Nudi mu nekoliko stvari da okonča rat u Ukrajini