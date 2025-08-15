Osim uzdržavanja od mrsne hrane, Gospojinski post ima i veliko duhovno značenje. To je vreme molitve, pokajanja i spiritulnog uzdizanja, kada se vernici trude da se oslobode loših misli i dela, i da se približe Bogu. Ovaj period doživljava se i kao prilika da se ugledamo na život Presvete Bogorodice i sledimo njen svetli primer.

Foto: TikTok printskrni/otacljubarankovic

Otac LJubomir Ranković jednom prilikom je podsetio da post predstavlja mnogo više od izbora hrane koju konzumiramo.

– Bolje slanina u postu nego ovaj greh. Koji je to greh? To je greh mnogogovorljivosti, greh zlih reči i zlog jezika. Sveti vladika Nikolaj je rekao: "Ako obuzdaš jezik, učinićeš veći podvig nego da celog života postiš na hlebu i vodi". Rođeni moji, uzmimo zavet za ovaj časni post da obuzdamo jezik. Jezik je postao izvor zla, izvor mržnje, izvor velikih iskušenja i podela. Ako je išta zavet, ako išta sveštenik danas može da kaže, jeste da obuzdamo jezik – poručio je otac LJuba. Foto: Vikipedija

Podsetimo, pravoslavni post podrazumeva uzdržavanje od određene hrane i aktivnosti, težeći duhovnom pročišćenju. Iz ishrane se isključuju meso i mlečni proizvodi, a vernici su takođe pozvani na molitvu, ispovest i pokajanje, posebno na uzdržavanje od loših misli i dela tokom ovog perioda.

(Žena blic)

BONUS VIDEO: