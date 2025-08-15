Ruski državni mediji s velikom su pažnjom propratili dolazak predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasku, posebno istakavši potez ruskog čelnika koji je umesto vlastite limuzine Aurus odabrao vožnju u oklopnom vozilu američkog predsednika, piše Si En En.

Državna agencija RIA Novosti navodi kako je Tramp pozvao Putina da mu se pridruži u automobilu, na šta je ruski predsednik pristao. Televizija Russia 24 protumačila je taj gest kao jasan signal da su razgovori između dvojice vođa već započeli i pre službenog dela sastanka.

Voditelj na kanalu Russia 24 opisao je ponašanje američkog predsednika kao "vrlo prijateljski nastrojeno prema Putinu". Isti medij takođe je pohvalio i "istorijsko rukovanje" dvojice predsednika na pisti.

Podsetimo, glavne teme pregovora biće pitanje Ukrajine i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona. Sastanak je počeo u 21.00 po srednjoevropskom vremenu.

Kako je najavljeno, prvo će Putin i Tramp razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanak nastaviti u okviru radnog doručka na kojem će učestvovati i delegacije Rusije i SAD.

U sastavu ruske delegacije su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Posle sastanaka je predviđena zajednička konferencija za novinare, a ruska delegacija planira da odmah potom napusti Aljasku. Inače, kako bi uopšte bio omogućen sastanak na teritoriji SAD, Vašington je suspendovao niz anti-ruskih sankcija.

