Predsednik Rusije Vladimir Putin je, posle sastanka sa američkim kolegom Donaldom Trampom, položio cveće na grobove sovjetskih pilota sahranjenih na Aljasci, u znak poštovanja prema vojnicima koji su poginuli tokom Drugog svetskog rata.

On je posle sastanka sa predsednikom SAD obišao grobove, koji su povezani sa programom zajma i zakupa iz Drugog svetskog rata, kada su se američki i sovjetski piloti zajedno obučavali na Aljasci. Foto: Profimedia

Mnogi koji su poginuli na Aljasci tokom obuke ili prevoženja ponovo su sahranjeni na "Fort Ričardsonu" 1946. godine.

Sovjetski piloti stradali su u avionskim nesrećama ili usled teških vremenskih uslova tokom obuke i prevoza američkih aviona ka Sovjetskom Savezu.

Foto: Profimedia

Predsednik Rusije je takođe razgovarao sa arhiepiskopom Eparhije Sitke i Aljaske Aleksejem i poklonio mu ikonu Svetog Germana Aljaskog, pravoslavnog zaštitnika Amerike, i ikonu Uspenja Bogorodice.

☦️ President Vladimir #Putin spoke with Archbishop Alexei of Sitka and Alaska



The Russian Leader presented the Archbishop with an icon of St Herman of #Alaska, the Orthodox patron saint of America. pic.twitter.com/IdIiNltzB2 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 16, 2025

Putin u povratku svratio na Daleki istok Rusije

Nakon Aljaske Putin je posetio je region Čuhotka na Dalekom istoku Rusije, javila je agencija TASS.

Čuhotka je od Aljaske odvojena Beringovim moreuzom.

Putin se tamo sastao sa regionalnim guvernerom, navodi TASS.

Putin i Tramp održali su juče sastanak na Aljasci u formatu "tri na tri", a trajao je oko dva i po sata.

(Srna, Tanjug, Kremlin.ru)