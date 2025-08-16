Ivana Peters usred emisije je svojevremeno doživela infarkt i to još sa nepunih 40 godina. Ona je nedavno otkrila koje je simptome imala pre srčanog udara.

– Bol je bio neopisivo jak i mislila sam da nikada neće prestati. U toj agoniji sam se onesvestila, a kada sam došla sebi, usledio je šok. Ja, mlada žena koja još nije dostigla ni 40 i žestoka pobornica veganske ishrane, doživela sam infarkt pred kamerama, usred snimanja emisije – ispričala je jednom prilikom Ivana. Foto: ATA images

Ivana Peters zagovornik je veganske ishrane i zdravog života, a infarkt koji je doživela u mladim godinama promenio joj je ceo život.

– Nedostatak daha i umaranje čak i prilikom penjanja na drugi sprat, trčanja za busom i nameštanja kreveta ujutru nisu bili dovoljan razlog da shvatim da nešto nije u redu dok na snimanju emisije ‘Ko je kod Koje’ nisam osetila neopisiv bol koji nikako nije prestajao. Tog martovskog dana, uprkos veganskoj ishrani i relativno mladim godinama, doživela sam srčani udar, a taj nemili događaj sada mi je opomena za ceo život – istakla je pevačica i dodala:

– Presudne su bile neke druge stvari, ne godine, a ni genetika, jer u mojoj porodici niko nije imao srčanih problema. Bio je povišen holesterol, ali to je bilo tako i dok sam bila mlađa. Lekari i dalje nemaju odgovor na pitanje zašto se to desilo. Foto: ATA images

Lekovi su njena svakonevica, a zbog malokrvnosti morala je da počne i da jede meso.

- Život je jedan, a u mom slučaju stres je ono što mi apsolutno nije potrebno. Shvatila sam da je brz stil života ono što mi nikako ne prija, a ova životna lekcija ima za mene dragocenu vrednost. Naučila me je da čuvam svoje zdravlje jer, na kraju dana osim porodice, ne postoji ništa preče od toga – rekla je Ivana Peters, piše „Grand“.