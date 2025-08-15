Dva medijska maga srela su se u prostorijama Pinka gde su ovu odluku ozvaničili putem ugovora što je sve zabeleženo i javno objavljeno.

Pop diva prvo je poljubila Željka, a onda je on najavio sezonu za pamćenje.

Dok je Željko proveravao ugovore, JK se našalila da je jedina pismena u žiriju. Vlasnik Pinkove imperije otkrio je pojedine detalje iz pomenutog ugovora.

- Niti Karleuša voli mene, niti ja volim nju, ali moramo iskoreniti mržnju. Nije bila mnogo zahtevna kada je bilo reči o ugovoru, ja sam bio rigorozan te sam stavio dve stavke. Prva, ne sme pominjati polni organ. Druga, ne sme pokazivati polni organ.

BONUS VIDEO: