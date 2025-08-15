Žika Jakšić navodno je odlučio da napiše testament kako bi obezbedio oba sina i bio siguran da će sve što je u životu stvorio otići u prave ruke.

Foto: ATA images

 

 

Trenutno se uspešno oporavlja od moždanog udara, a tokom karijere je stekao značajnu imovinu i više nekretnina.

Nakon razvoda od druge žene, voditelj živi sam u kući na Bežanijskoj kosi, a svojevremeno se pisalo da je doneo odluku da navodno napiše testament i imovinu na ravne časti podeli sinovima.

- Žikin stariji sin Andrija se nedavno oženio, a potom i doselio u tatinu kuću na Bežaniji. Istina je da mu je Žika obezbedio stan, ali on za tu nekretninu ima druge planove. Žikina kuća je prostrana, ima dovoljno mesta za sve, a on maltene nikad i nije tu. I njemu je lakše da bude sa svojom decom nego sam, pošto da se ženi neće - započeo je izvor.

Foto: ATA images

 

 

- Odlučio je i da napiše testament, kako se sutra njegova deca, ne daj Bože, ne bi svađala i sve je podelio na ravne časti. Jako je emotivan čovek, ume da plače bez nekog posebnog razloga, sve ga rastuži. Kada mu je Andrija saopštio da će se doseliti kod njega, danima je plakao od sreće - zaključio je svojevremeno za medije izvor blizak Žiki Jakšiću.

(Espreso)

