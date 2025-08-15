Vedrana Rudan se već neko vreme bori sa opakom bolešću, o čemu redovno piše na svom blogu, no to je ne sprečava i da se dotakne gorućih tema na ovom prostoru.

Tako je u proteklih par nedelja u više navrata žestoko "oplela" po Marku Petkoviću Tompsonu, koji je održao nekoliko koncerata, a sada, čini se, odlučila da "zakuca poslednji ekser" u čitavu priču. Foto: ATA images/Z. Mandić

- Kad je Šmajser, hrvatski Umitnik, zajedno sa svojom ekipom dobio dozvolu da održi koncert na zagrebačkom Hipodromu, jedno je od starta bilo jasno. Iza projekta je stala država i šefovi grada Zagreba. Prastari recept koji koriste vekovima, ideje naše, benzin vaš - opisala je Rudan na početku.

- I tako smo svi mi građani platili organizaciju derneka. Svakakvih nas ima. Možda Šmajser, koji nije Umitnik od juče, zaista misli da je njegova omiljena pesma Jasenovac i Gradiška Stara uspavanka? Ko laže taj i krade, ko krade taj organizuje koncerte, ko organizuje koncerte taj laže da će Hipodrom vratiti u prethodno stanje, ko laže izbija lovu i iz mog džepa. Ja i meni slični moraćemo platiti čišćenje svinjca koji su iza sebe ostavili - mišljenja je Rudan.

Književnica je potom nastavila žestoko: Foto: Profimedia

"Orvel je davno rekao sve..."

- LJudi, ne čudite se. Čitajte 'Životinjsku farmu'. Orvel je davno rekao sve o svinjama koje vladaju Hrvatskom. Neke pevajući, kradući i lažući, druge koje rokću u Vladi i Saboru, lažući i kradući, kličući i ostavljajući iza sebe svinjac. Mora li roktanje biti naša himna? - navela je Vedrana Rudan, prenosi zagreb.info.

(Mondo)

