Šef Ruskog fonda za direktne investicije i član ruske delegacije na samitu na Aljasci, Kiril Dmitrijev, oglasio se nakon sastanka Putina i Trampa sa zanimljivom porukom.

Dmitrijev je dan pre samita podelio snimak snimljen u blizini baze na Aljasci, na kojem se vidi kako je na jednom od puteva sreo medveda. Svoj susret sa životinjom označio je kao mogući dobar znak uoči važnog sastanka.

Dan nakon susreta sa američkom delegacijom, Dmitrijev se ponovo oglasio uz snimak i poručio: "Medved je zaista bio dobar znak".

Met a bear in Alaska before the US-Russia Summit. 🧸 Hopefully a good sign. ☺️ pic.twitter.com/s6QXmQr5UG — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 15, 2025

Pored zanimljivih detalja sa terena, Dmitrijev je samit ocenio kao izuzetno produktivan.

- Samit je bio produktivan. Američka strana je saslušala rusku stranu. Razgovarali smo o dosta problema i s dosta njih se složili. Tramp je naglasio ekonomsku saradnju između zemalja i nastavićemo da gradimo naše odnose, uprkos otporu - naveo je Dmitrijev.

NJegove izjave i snimci dodatno osvetljavaju atmosferu samita i simbolične trenutke koji su prethodili razgovorima o bilateralnoj saradnji između Rusije i SAD-a.

(Telegraf.rs)