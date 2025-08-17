LJubav glumca i njegove supruge počela je još u drugom razredu gimnazije , a rešili su da je krunišu 2004. godine.

Nenad Okanović već više od dve decenije uživa u ljubavi sa suprugom Željanom sa kojom ima sinove Danila i Trifuna. 

Foto: Printskrin/Instagram/nenadokanovic

 

Poznati glumac ne voli da izlaže privatni život i porodicu javnosti, ali na društvenim mrežama s vremena na vreme postavi fotografiju sa suprugom. Tako da smo imali priliku videti kako ona izgleda. 

Mnogi nisu verovali da će njihova ljubav uspeti, ali su dokazali suprotno: 

- Zavoleli smo se u drugom razredu gimnazije i tada niko nije mislio da ćemo opstati. Željana je bila uzoran đak, a ja pomalo školska baraba. Imali smo sreću da se razumemo. Znali smo da ćemo se uzeti. I nije presudna samo ljubav, nego i poštovanje koje imamo i danas. Ne svađamo se, nikad se nije desilo da ne razgovaramo. Smatram da su takvo poštovanje i razumevanje presudni za dobar brak - rekao je Nenad jednom prilikom. 

