Zlatan Vidović nastavlja da ostvaruje značajan uspeh u glumačkom svetu, a trenutno je jako zapažena njegova uloga u filmu "Volja sinovljeva".

Glumac koji je poznat po svom radu na filmu i televiziji, podelio je zanimljivu priču o poreklu svog imena. U jednom podkastu, kada su ga pitali o značenju njegovog jedinstvenog imena, Zlatan je otkrio da je ono duboko povezano sa ličnim porodičnim iskustvom. Foto: ATA images

Prema rečima Vidovića, njegova majka je studirala književnost i planirala da volontira na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine.

- Rano detinjstvo sam proveo u Gradišci i bilo je jako lepo do tih nesrećnih devedesetih. Ja sam rođen 1983. i za Gradišku i za to rano detinjstvo vezuju me najlepše i najsrećnije uspomene. Odrastao sam sa bratom, roditeljima, tu su bili baka i deda, ostali braća i sestre ne rođeni, jedna jako velika porodica, sve je bilo jako lepo i idilično do početka tog nesrećnog rata kada se dešavaju te ružne stvari na ovim prostorima i onda to preseca čitav proces odrastanja na dobrim temeljima. Tada počinje jedna vrsta nepredvidivosti, jedna vrsta saznanja da nikada ne znaš šta će biti sutra, da sve može da se promeni iz korena, čitav tvoj život. Da može kuća da se sruši, izbegneš sa prostora gde si rođen i mislim da su ljudi mnogo oštećeni tim ratom i nadam se samo da smo negde sazreli, da smo mnogo pametniji i da nam se to neće događati - kazao je u jednoj poznatoj emisiji Zlatan.

Mladi i puni entuzijazma, njegovi roditelji, oba sa po 20-21 godinu, odlučili su da trudnoću sakriju od svojih porodica, bojeći se njihovog negodovanja.

Na putu za Sarajevo, glumčeva majka je iznenada ušla u prevremeni porođaj, pa je prevezena u Fojnicu, mesto blizu Sarajeva, gde je u manastiru, uz pomoć jedne ljubazne časne sestre, uspela da se porodi. Foto: ATA images

- Moja majka je studirala književnost i trebalo je da bude volonter na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine. Moji roditelji su bili jako mladi kada su dobili prvo dete. Imali su 20 ili 21 godinu. Oni su to krili od svojih roditelja, jer su se bojali. Majka je krenula za Sarajevo i dok je bila na putu, dobila je prevremene trudove. Završila je u Fojnici, gde postoji jedan manastir. Tu sam se ja rodio pre vremena. Jedna babica, časna sestra porodila je moju mamu i ona je zaslužna što sam ja živ. Moja majka je njoj dala tu čast da izabere moje ime i ona je rekla da sam ja "zlatno" dete i da treba da se zovem Zlatan - rekao je glumac u jednoj poznatoj emisiji.

Kao znak zahvalnosti, majka je časnoj sestri dozvolila da izabere ime za novorođenče. Ona je odabrala ime Zlatan, jer je tvrdila da je to "zlatno" dete.

