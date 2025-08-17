Tristan Rodžers, najpoznatiji kao Robert Skorpio iz serije "Opšte bolnice" (General hospital) preminuo je sa 79 godina, bruji strana štampa. Kako je njegov menadžer potvrdio za "ABC7", Rodžers je umro od raka pluća.

Odmah za tom informacijom, ističe se da Tristan nije bio pušač.

Foto: Profimedia

 

 

"Skorpija je stvorio ni iz čega!"

- Voleo je da igra Skorpija i tu ulogu je stvorio ni iz čega. Trebalo je da radi samo jedan dan, a pretvorio je to u nešto ogromno. Bio je zaista odan i plemenit čovek, pun dobrote i iznad svega je voleo svoju porodicu - poručio je menadžer.

Foto: Profimedia

 

 

Rodžers je, podsetimo, pre i manje od mesec dana saopštio javnosti da se bori s rakom pluća. To obraćanje, inače, poklopilo se s njegovim poslednjim pojavljivanjem u "Opštoj bolnici". Za sobom je ostavio suprugu Terezu i njihovo dvoje dece.

(Kurir)

