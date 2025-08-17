Ona je na društvenim mrežama odlučila da podeli detalje iz njihovog braka, te se osvrnula na prepreke na koje nailaze.

- Red je da ponekada priznam da nisam jednostavna, a ni lagana za baratanje. Ali, Milanče se nije pomerio milimetar ni kada sam bila kao olovo teška - napisala je prvo Marija Popović na Instagramu. Foto: Jutjub printskrin/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

- Svađali smo se samo onda kada od umora i jurcanja nismo stigli da čujemo jedno drugo. Ništa nije moje, a ništa ni njegovo... Naše je! I dobro i loše! - navela je potom šarmantna voditeljka.

- Znam gde sam, šta god da nas čeka, bilo da je teško kao olovo ili lako kao pero - istakla je Marija u opisu dve fotografije sa mužem.

Ćerka im je najveća radost

Marija Popović proslavila je nedavno 17 godina braka sa svojim suprugom Milanom.

On vodi emisiju "Moja dedovina".

NJih dvoje imaju ćerku Sofiju koja je oboma najveća životna radost.

Slavili u Italiji

Gorepomenutu godišnjicu braka obeležili su na porodičnom putovanju u Italiji, a tada su se snimili poput tinejdžera i pokazali svima koliko su zaljubljeni kao prvog dana.

- Ne znam da li je još neke od vas venčala matičarka Gordana Zorić, ali kod nas je obavila dosta dobar posao. Pa, neka zvanično počne 17. godina braka. I, šta mislite da li smo poželeli istu želju? - napisala je voditeljka, a ispod su se nizale čestitke.

Imala udes u Beogradu

Marija je, inače, nedavno imala saobraćajku u srpskoj prestonici.

Uz sliku sa lica mesta je napisala:

- Doživeh prvi sudar u životu. Bože, hvala ti što si nas sačuvao. Vruće je, čuvajte se u saobraćaju, vozači su dekoncentrisani. Foto: Instagram printskrin/popovicmari

- U šoku sam, jedva čekam da zagrlim ćerku, moram da dođem sebi, nisam povređena. Hvala Bogu niko nije povređen, šteta je nadoknadiva, a ja u ovom slučaju nisam kriva. Treba da se povede računa i da se podigne svest, mnogi su dezorjentisani zbog ovih vrućina, mora da se misli glavom - poručila je tad Marija za "Blic".

