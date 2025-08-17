Tijana je osetila oštar bol u peti, ali nije ni slutila da je uzrok ujed škorpije. Ipak, kada je primetila da se oslobađa od njene papuče i beži, shvatila je koliko je situacija ozbiljna. Uplašila se i uspaničila i sa suprugom Ivanom Gojkovićem, članom najpoznatijeg Đ dvojca "The Beatshakers", odmah se uputila ka bolnici. Mi smo je kontaktirali i ispričala nam je kako se ovaj nemili događaj odigrao, ali i kako se sada oseća.

- Ića je pekao ribu na roštilju i trebao mu je limun. Otišla sam do frižedera koji je napolju da ga potražim i kad sam krenula unazad samo sam osetila kao da sam zgazila na nešto mnogo oštro. Mislila sam da sam ponela čičak sa livade (jer smo na selu), podigla sam nogu da ga izvadim i onda sam videla škorpiju koja se oslobodila od moje papuče i pobegla ispod frižidera. Tad je krenula panika - javlja Tijana iz Grčke.

Odmah su ujed prelili cipurom (njihovom rakijom) i krenuli do Sartija u ambulantu.

- Do Sartija mi je cela noga utrnula, a bol u peti je bio kao me sve vreme bode stotinu igala. Tamo su mi dali injekciju protiv alergije i poslali odmah u bolnicu u Poligirosu koji je udaljen 80 km od Sartija. Kada smo stigli u bolnicu svi su bili u šoku i neverici kako i gde me je ujela škorpija. Nakon pola sata su me priključili na infuziju i dali mi vakcinu tetanusa. Vrlo brzo nakon priključenja na infuziju, noga je prestala da trne, ali je bol u peti bio prisutan sve vreme - nastavlja.

Na infuziji je bila 4 i po sata, uradili su joj i EKG, ali i sve neophodne analize i preglede. Srećom, sve je prošlo kako treba, a kako je pozitivna i vesela po prirodi, vrlo brzo je sve okrenula na šalu.

- Uplašila sam se mnogo, ali čim su me stavili na infuziju počela sam da se šalim. Pogotovu kad smo u ordinaciji videli venac belog luka. Rekoh zaštićena sam ovde od svega. Doktori su bili ljubazni i sve je proslo kako treba - zaključila je Tijana priču.

